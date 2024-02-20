پرداخت ۱۹ میلیارد تومان مستمری به مددجویان بخش سردرود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد آقاجانی گفت: مستمری پرداختی در راستای رفع بخشی از نیازهای اساسی خانواده‌های تحت حمایت پرداخت می‌گردد که در ۱۰ ماه نخست ۱۹ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان به‌حساب ۱ هزار و ۸۲۰ خانواده واریز گردید.

وی ادامه داد: در کنار پرداخت مستمری ماهانه خدمات حمایتی دیگری مانند برگزاری دوره‌های فرهنگی و آموزشی، پرداخت کمک هزینه تأمین جهیزیه نوعروسان نیازمند، پرداخت تسهیلات کارگشایی به مددجویان ارائه می‌شود.

آقاجانی افزود: کمیته امداد یک مکان امداد رسان موقت برای رفع نیاز مددجویان و نیازمندان است که پس از اعطای وام مشاغل خانگی و تسهیلات خودکفایی به مددجویان و حصول اطمینان از خودکفایی و کسب درآمد و استقلال اقتصادی، آن‌ها را از چرخه حمایت خارج می‌کند و در طی این مدت ۱۱۰ خانواده به علت توانمند شدن از تحت حمایت خارج شده‌اند.

وی در پایان اظهار داشت: توانمندی خانواده‌ها یکی از اهداف امداد است و درصدد هستیم تا با برنامه‌ریزی مناسب و ارائه خدمات متنوع به مددجویان و افراد بی‌بضاعت گامی بلند و استوار در توانمندسازی و حمایت از خانواده‌های محروم منطقه برداریم.