لازمه تشکیل مجلس تاثیرگذار و قوی، مشارکت حداکثری است

به گزارش خبرگزاری مهر، احسان کامرانی در آیین معرفی و تکریم مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری هرمزگان با اشاره به در پیش بودن رویداد بزرگ انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری افزود: مشارکت گسترده در انتخابات آثار مثبت اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و امنیتی برای کشور درپی خواهد داشت.

وی بیان کرد: ارتقای امنیت و اقتدار ملی و ناامیدی دشمنان از دست اندازی و چشم دوختن به ثروت‌های کشور از دیگر دستاوردهای مهم برگزاری انتخابات پرشور است.

معاون استاندار هرمزگان همچنین در این نشست، به ماموریت های حوزه اموراجتماعی و فرهنگی استانداری اشاره کرد و گفت: برنامه ریزی برای جذب کامل اعتبارات در حوزه کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی، ایجاد شور و نشاط اجتماعی، ساماندهی سواحل، اجرای رویداد ایده پردازی اجتماعی و نهضت مشارکت اجتماعی از ماموریت های مهم اداره کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری است که به صورت ویژه با همکاری فرمانداران و دستگاه های اجرایی ذیربط پیگیری و دنبال شود.

کامرانی ادامه داد: پیشبرد اهداف و برنامه های وزارت کشور و سازمان امور اجتماعی در حوزه کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی، اجرای طرح های توانمند سازی در محلات کم برخوردار، توسعه و تقویت تشکل های مردمی از دیگر ماموریت های اداره کل امور اجتماعی و فرهنگی است.

در این آیین سپیده جوادی به سمت سرپرست جدید اداره‌کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری هرمزگان معرفی و از زحمات حمیدرضا زارعی مدیرکل سابق و مدیر کل جدید حوزه استاندار با اهدا لوح سپاس قدردانی شد.