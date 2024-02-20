سرهنگ رضا قندی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی وقوع چند مورد انواع سرقت در سطح شهرستان جاجرم، دستگیری عامل یا عوامل این سرقتها به صورت ویژه در دستور کار مأمورین کلانتری ۱۱ رسالت این شهرستان قرار گرفت.
وی با اشاره به اینکه سرانجام مأموران کلانتری ۱۱ رسالت با اقدامات فنی و هوشمندانه موفق شدند یک نفر سارق را در این خصوص شناسایی و دستگیر کنند، افزود: متهم در بازجوییهای به عمل آمده هفت فقره انواع سرقت از جمله اماکن خصوصی، کش روزنی، لوازم و اشیا داخل مشاعات ساختمان و اتومبیل اعتراف کرد.
فرمانده انتظامی شهرستان جاجرم خاطر نشان کرد: رعایت توصیههای پلیس و از بین بردن فرصتهای ارتکاب جرم زمینه وقوع انواع جرایم را کاهش میدهد و شهروندان ضمن رعایت نکات پیشگیرانه در خصوص جلوگیری از سرقت، موارد مشکوک را از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اعلام کنند.
