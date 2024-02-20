ثبت نام بیش از ۶ هزار بیجاری در طرح نهضت ملی مسکن

امید غلامی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: برابر آمار سامانه طرح نهضت ملی مسکن، برنامه اجرایی چهارساله در شهر بیجار، تعداد سه هزار و ۷۴۱ نفر است که تعداد ۶ هزار و۳۹۵ نفر ثبت نام کرده‌اند.

وی افزود: از میزان تعداد افراد ثبت نامی ۲ هزار و ۹۰۰ نفر تأیید نهایی شده‌اند و پیامک تأیید برای آن‌ها ارسال شده است.

غلامی از تخصیص زمین خبر داد و گفت: از این تعداد متقاضیان هم حدود ۹۰۰ نفر در اراضی منطقه هواشناسی و منطقه حلوایی قرعه کشی شده‌اند که در مرحله انعقاد قرارداد قرار دارند.

رئیس اداره مسکن و شهرسازی ادامه داد: در فاز دوم حدود یک‌هزار نفر در اراضی عسکرآباد و باقیمانده اراضی تخت و هواشناسی قرعه کشی و گروه‌بندی خواهند شد.

وی ادامه داد: در حال حاضر منتظر تأیید نهایی اراضی عسکرآباد در کار گروه امور زیربنایی هستیم و به محض تأیید، پیامک واریز وجه برای متقاضیان ارسال و بعد از آن قرعه‌کشی انجام خواهد شد.

رئیس مسکن و شهرسازی بیجار با اشاره به اینکه برای یک‌هزار نفر باقی‌مانده نیز اراضی مورد نیاز تأمین و معرفی شده که در مرحله کمسیون‌ماده پنج استان قرار دارد تاکید کرد: شهرهای اقماری حسن‌آباد یاسوکند، پیرتاج، بابارشانی و توپ‌آغاج هم برابر تفاهم نامه شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی واگذار شده است.

وی به میزان سهمیه ابلاغی استان نیز اشاره کرد و بیان داشت: کل سهمیه ابلاغی برای مسکن ملی در استان کردستان ۸۷ هزار و ۲۳۹و احد است.

غلامی خاطر نشان کرد: از این تعداد ۱۶ هزار واحد مسکن روستایی و پنج هزار و ۷۰۰و احد مسکن استیجاری است به این معنی که دولت آن را احداث کند و به صورت اجاره از آن بهره‌برداری شود.