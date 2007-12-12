آمریکا و اسرائیل در خاورمیانه شکست خورده اند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سوریه، فاروق الشرع که در هفتمین نشست دوره ای رهبران جبهه ملی پیشرو شامل حزب حاکم بعث و دیگر احزاب، سخن می گفت، تصریح کرد: ما اعراب، هدف بزرگی داریم که باید مسئولیت آینده این منطقه را بر عهده بگیریم و در اجلاس سران کشورهای عربی که قرار است در ماه مارس در دمشق برگزار شود؛همبستگی مان را برای رویارویی با تمام چالشها تقویت کنیم.

وی درباره حضور سوریه درکنفرانس آناپولیس نیز گفت : آمریکا از طریق سفارت خود در دمشق، نامه ای را برای ما ارسال کرد که در آن تاکید شده بود روند سوری دراین کنفرانس بررسی خواهد شد. مشارکت سوریه در این کنفرانس نیز با هدف حفظ همبستگی اعراب و پاسخ مثبت به درخواستهای سران کشورهای عربی، اروپایی و غیر اروپایی صورت گرفت.

الشرع درباره اوضاع عراق و لبنان، بر تمایل شدید سوریه بر توافق گروه های (سیاسی) لبنان و وحدت عراق و احیای استقلال آن تاکید کرد.

وی در عین حال درباره درخواستهای تقسیم عراق(در اشاره به مصوبه اخیر مجلس سنای آمریکا) که به عقیده وی به ضرر تمام کشورهای منطقه است، هشدار داد.

الشرع در پایان خاطرنشان کرد که سوریه از طریق ایجاد کانالهای همکاری در تمام زمینه ها، گامهایی را برای بهبود روابط خویش با کشورهای همسایه اتخاذ کرده است.