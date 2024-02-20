ثبت مصارف و مخارج داوطلبان مجلس در سامانه مالی انتخابات

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی ولی پوری با اشاره به قانون شفافیت و نظارت بر تأمین مالی فعالیت‌های انتخاباتی داوطلبان دوازدهمین دره انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: نامزدها موظف هستند تمامی مصارف و مخارج مرتبط با فعالیت‌های انتخاباتی، هزینه‌های تبلیغاتی خود، منابع تأمین مالی این هزینه‌ها و میزان کمک‌های مال نقدی و غیرنقدی دریافتی را به صورت شفاف در سامانه مالی انتخابات ثبت کنند.

رئیس ستاد انتخابات استان البرز بیان کرد: طبق ماده ۹ این قانون، اطلاعات ثبت شده توسط کمیسیون ماده ۱۰ قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی مصوب سال ۱۳۹۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیأت‌های اجرایی و نظارت قابل دسترس، حسابرسی و رسیدگی است.

گفتنی است طبق ماده ۵ قانون شفافیت حداکثر هزینه هر نامزد در هر دوره انتخابات، متناسب با پراکندگی جمعیت، محدوده جغرافیایی و تعداد کرسی‌های هر حوزه انتخابیه با پیشنهاد وزارت کشور به تأیید هیأت مرکزی نظارت می‌رسد.