افتتاح کارخانه کمپوست یزد باز هم به تعویق افتاد

سید علی محمد میرحسینی در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد با اشاره به اینکه چندین مرحله زمان اتمام و افتتاح پروژه کمپوست یزد به تعویق افتاده است، افزود: پیمانکار تا به حال به تعهدات خود عمل نکرده و این موضوع باعث شده است تا زمان افتتاح به تعویق بیافتد.

وی گفت: ابتدا قرار بود این طرح تا اواخر مهر ماه به بهره برداری برسد که این امر میسر نشد و در مرحله به دهه فجر موکول شد که این زمان نیز به تعویق خواهد افتاد.

میرحسینی با اشاره به اینکه طرح احداث کارخانه کمپوست برای اولین بار در سطح خاور میانه در حال اجراست، تاکید کرد: پیدایش مشکلات اگرچه کوچک هم باشند این پروژه را به تعویق خواهد انداخت.

رئیس شورای شهر یزد تصریح کرد: احداث این کارخانه توسط یک پیمانکار ایرانی و تحت نظارت شرکتی از کره که از سال 84 شروه شده است در حال انجام است .

کارخانه کمپوست یزد با هدف تهیه کمپوست (کود درشت و کود نرم) از زباله های مخلوط شهری با ظرفیت روزانه 250 تن دریافت زباله در 7 کیلومتری شهر یزد و در مجاورت محل دفن زباله این شهر احداث شده است.