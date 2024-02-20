نیمه شعبان فرصتی برای تبیین مهدویت است

کمال حیدرزاده در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: برگزاری جشنهای نیمه شعبان فرصتی برای شناخت امام زمان (عج) و تلاش برای فراهم کردن زمینه ظهور است.
وی افزود: گفت: بصیرت افزایی مردم و ترویج فرهنگ مهدویت از مهمترین اهداف برگزاری برنامههای نیمه شعبان است.
حیدرزاده به بنیاد مهدویت نیز اشاره کرد و گفت: بنیاد مهدویت بیجار در سال ۹۴ شروع به فعالیت کرده و با حضور جوانان و نوجوانان در بخش خواهران و برادران با محوریت و رویکرد حکومت مهدوی در طول هفته برنامههای مختلفی را برگزار میکند.
وی به برنامههای این بنیاد اشاره کرد و بیان داشت: ازجمله برنامههای بنیاد مهدویت میتوان به سه شنبههای مهدوی، قرائت دعای ندبه در مسجد موسی بن جعفر (ع)، کلاسهای اعتقادی سیاسی آموزشی در زمینه احکام، اردوی تفریحی زیارتی به قم و جشنهای نیمه شعبان با حضور اساتید دانشگاه و حوزه شب شعر مهدوی اشاره کرد.
رئیس بنیاد مهدویت شهرستان بیجار اضافه کرد: شب جمعه و در آستانه نیمه شعبان مراسم جشنی با حضور عاشقان و دوستداران اهل بیت (ع) پس از نماز مغرب و عشاء در مسجد حضرت موسی ابن جعفر (ع) برگزار خواهد شد و در این مراسم با شکوه از قاریان برجسته کشوری نیز دعوت به عمل آمده است.
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