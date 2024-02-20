تور وخدمات سفر را از آژانس های مجوز دار دریافت کنید/راه ثبت شکایت

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی عربی صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: مسافران و گردشگران باید قبل از تهیه و خرید هرگونه تور و بسته خدمات سفر از طریق مراجعه حضوری یا فضای مجازی از دارا بودن مجوز فعالیت معتبر و نماد اعتماد الکترونیکی (ای نماد) اطمینان حاصل کنند.

معاون گردشگری میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان جنوبی افزود: در همین راستا فهرست دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری معتبر و مجاز به فروش بسته سفر در سامانه جامع دفاتر خدمات مسافرتی و راهنمایان گردشگری (سادارا) به آدرس: ta.mcth.ir در دسترس همگان است.

عربی از مسافران خواست از مجاز بودن آژانس‌های مسافرتی از طریق اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی اطمینان حاصل کرده و ادامه داد: تمامی دفاتر خدمات مسافرتی مجاز، به‌منظور ارائه هرگونه خدمات گردشگری اعم از تور، رزرو هتل و اخذ ویزا موظف به عقد قرارداد با مسافران هستند.

وی گفت: مسافران و گردشگران از طریق سامانه ملی سفر با شماره ۰۹۶۲۹ می‌توانند شکایات خود به صورت ۲۴ ساعته در ایام تعطیلات نوروز ثبت و پیگیری کنند.

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان جنوبی گفت؛ امیدواریم شهروندان و کسانی که قصد سفر دارند به توصیه‌های که مطرح شد توجه ویژه داشته باشند تا با مشکل خاصی رو به رو نشوند.