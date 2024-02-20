مسیر استقلال کشور از بطن انتخابات می گذرد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا قاسمیان پیش از ظهر سهشنبه در جمع اعضای تشکلهای کارگری، کارفرمایی و انجمنهای صنفی استان با بیان اینکه معنا و ارزش رأی مردم فراتر از رأی به اشخاص است، اظهار کرد: مردم در شعبههای رأیگیری پیش از آنکه نام اشخاص را در برگههای رأی بنویسند، به تقویت امنیت کشور، وحدت و همدلی جامعه، ایستادگی در مقابل بدخواهان و دشمنان و تداوم پیشرفت ایران رأی میدهند و همین ارزش افزوده در انتخابات، برای تضمین آینده کشور اهمیت حیاتی دارد.
وی تصریح کرد: کشورمان بر اساس آرمانهای انقلاب اسلامی، مسیر استقلال در تمامی حوزههای سیاسی، امنیتی، اقتصادی و اجتماعی را دنبال کرده و امروز سطح استقلال و آزادی ایران، وزن و ابعاد جهانی دارد به طوری که حتی دشمنان هم به جایگاه تعیینکننده ایران در معادلات جهانی اعتراف میکنند.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار اردبیل گفت: حضور آگاهانه و مقتدرانه مردم در صحنههای مهم و سرنوشتسازی مثل انتخابات، نقش اصلی را در تقویت و تداوم این سطح از قدرت و جایگاه جهانی برای ایران ایفا میکند.
رییس ستاد انتخابات استان اردبیل با اشاره به نقش کارگران و تشکلهای کارگری در تولید امید و اعتماد افزود: جامعه کارگری در استان اردبیل هر روز با کار و تلاش جهادی و شبانهروزی، به آبرومندی کشور و استان رأی میدهند و یقین داریم که در ۱۱ اسفند نیز شاهد صحنههای تاریخی از حضور آنها به همراه خانوادههایشان در جشن بزرگ سیاسی خواهیم بود.
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