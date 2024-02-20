محمد سبزه زاری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس نقشه‌های پیش‌یابی در روز جاری به سبب عبور ریز موج‌هایی از فراز استان خوزستان شاهد ابرناکی و بارش‌های پراکنده در ارتفاعات شمالی و شرقی استان خواهیم بود.

وی عنوان کرد: همچنین از فردا تا پایان هفته پدیده‌های مه یا مه رقیق صبحگاهی و شامگاهی و افزایش غلظت آلاینده‌ها در شهرهای صنعتی خوزستان دور از انتظار نیست.

سبزه زاری تصریح کرد: در شبانه روز گذشته امیدیه با ۲۳.۳ و ایذه با ۱.۸ درجه سانتیگراد به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین نقاط در خوزستان گزارش شده‌اند.

مدیرکل هواشناسی خوزستان بیان کرد: در شبانه روز گذشته حداکثر دمای اهواز به ۲۳ و حداقل به ۱۰.۳ درجه سانتیگراد رسیده است.