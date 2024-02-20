ممنوعیت صدور مجوز حفاری در شهرکرد از ۱۵ اسفندماه

به گزارش خبرنگار مهر، سید داوود زمانی صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در راستای استقبال از نوروز و جهت رفاه حال مسافران و گردشگران نوروزی زیباسازی و نظافت شهر در دستور کار مدیریت شهری قرار گرفت.

وی افزود: در همین راستا واحد عمرانی شهرداری نیز به مدت یک ماه از تاریخ ۱۵ اسفندماه الی ۱۵ فروردین ماه هیچ‌گونه مجوز حفاری صادر نمی‌کند و تنها در شرایط اضطراری و حوادث به دستگاه‌های حفار اجازه حفاری و خاکبرداری داده می‌شود.

مدیر فنی و نظارت بر پروژه‌های عمرانی شهرداری شهرکرد بیان کرد: شرکت‌ها و دستگاه‌هایی که از قبل مجوز حفاری داشته‌اند نیز باید تا قبل تاریخ مذکور عملیات حفاری را تکمیل کنند.