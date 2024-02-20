طرح هادی هدایت گر توسعه و عمران روستاها است

حامد دائمی در حاشیه جلسه کمیته تصویب طرحهای هادی روستاهای استان در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: امروزه طرح هادی روستایی مهمترین ابزار مدیریت توسعه روستایی است که علاوه بر جنبههای کالبدی روستاها، جنبههای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز مورد توجه قرار میگیرد.
دائمی افزود: طرح هادی یا به عبارتی طرح جامع توسعه روستایی از جمله اقدامات مهم برای توسعه و عمران روستاها است، این طرح مصوبهای برای هدایت عملیات سازندگی و آبادانی در روستاها با آگاهی از وضعیت فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی آنها است.
وی با بیان اینکه طرحهای هادی روستاهایی که نیازمند به بازنگری هستند باید متناسب با نیازها و خواسته روستاییان مورد تجدیدنظر قرار گیرد، اضافه کرد: بازنگری طرح هادی پس از اتمام دوره ۱۰ ساله طرح مصوب قبلی روستا انجام میگیرد، البته پیشنهادات طرح هادی قبلی روستا در ابعاد محیطی، جمعیتی، اجتماعی و اقتصادی و میزان تحقق پذیری آنها نیز باید بررسی و تحلیل شده و تأیید شوند.
مدیرکل بنیاد مسکن گیلان در موضوع تأمین زمین گفت: نخستین اولویت بنیاد مسکن، تملک اراضی ملی در روستاهایی است که ظرفیت ساخت مسکن را دارند.
وی گفت: با توجه به مشکلات عدیده برای افراد فاقد مسکن، تلاش خواهیم کرد تا مسکن روستایی را برای این افراد در روستاها و شهرهای کوچک تأمین کنیم.
دائمی تصریح کرد: در این جلسه اراضی ۹ روستا در ۶ شهرستان استان با مساحت تقریبی ۳۲ هکتار جهت اجرای طرح نهضت ملی مسکن در روستاها بررسی اولیه انجام گردید و طرح هادی روستاهای چینی جان شهرستان رودسر و مجموعه روستایی لفمجان شهرستان لاهیجان شامل روستاهای بالامحله مالفجان پایین محله لفمجان – بازار سر لفمجان – لمک محله لفمجان – لاحشر – خوبده – کلنگران و جوپیش تصویب شد.
