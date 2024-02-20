۱ اسفند ۱۴۰۲، ۱۳:۲۱

گفت گوی مهر؛

طرح هادی هدایت گر توسعه و عمران روستاها است

رشت- مدیرکل بنیاد مسکن گیلان گفت: طرح هادی هدایت گر و از جمله اقدامات مهم برای توسعه و عمران روستاها است.

حامد دائمی در حاشیه جلسه کمیته تصویب طرح‌های هادی روستاهای استان در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: امروزه طرح هادی روستایی مهمترین ابزار مدیریت توسعه روستایی است که علاوه بر جنبه‌های کالبدی روستاها، جنبه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز مورد توجه قرار می‌گیرد.

دائمی افزود: طرح هادی یا به عبارتی طرح جامع توسعه روستایی از جمله اقدامات مهم برای توسعه و عمران روستاها است، این طرح مصوبه‌ای برای هدایت عملیات سازندگی و آبادانی در روستاها با آگاهی از وضعیت فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی آن‌ها است.

وی با بیان اینکه طرح‌های هادی روستاهایی که نیازمند به بازنگری هستند باید متناسب با نیازها و خواسته روستاییان مورد تجدیدنظر قرار گیرد، اضافه کرد: بازنگری طرح هادی پس از اتمام دوره ۱۰ ساله طرح مصوب قبلی روستا انجام می‌گیرد، البته پیشنهادات طرح هادی قبلی روستا در ابعاد محیطی، جمعیتی، اجتماعی و اقتصادی و میزان تحقق پذیری آن‌ها نیز باید بررسی و تحلیل شده و تأیید شوند.

مدیرکل بنیاد مسکن گیلان در موضوع تأمین زمین گفت: نخستین اولویت بنیاد مسکن، تملک اراضی ملی در روستاهایی است که ظرفیت ساخت مسکن را دارند.

وی گفت: با توجه به مشکلات عدیده برای افراد فاقد مسکن، تلاش خواهیم کرد تا مسکن روستایی را برای این افراد در روستاها و شهرهای کوچک تأمین کنیم.

دائمی تصریح کرد: در این جلسه اراضی ۹ روستا در ۶ شهرستان استان با مساحت تقریبی ۳۲ هکتار جهت اجرای طرح نهضت ملی مسکن در روستاها بررسی اولیه انجام گردید و طرح هادی روستاهای چینی جان شهرستان رودسر و مجموعه روستایی لفمجان شهرستان لاهیجان شامل روستاهای بالامحله مالفجان پایین محله لفمجان – بازار سر لفمجانلمک محله لفمجانلاحشرخوبدهکلنگران و جوپیش تصویب شد.

    • هاسمی IR ۰۸:۵۰ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۲
      امیدوارم هر چه سریع تر بررسی روستاهای شرق گیلان تمام بشه تا حضرات یک نگاهی هم به سایر مناطق گیلان داشته باشند. متاسفم واقعا
      • حسین مسلمی NL ۱۴:۱۰ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۲
    • فرشته جعفری US ۱۵:۰۳ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۲
      من زمین مزروعی دارم که سنددفترچه ای منگوله دارداشته وجدیداسندتک برگ هم براش گرفتم...زمین شریکی بوده ولی تقسیم نامه داره وقسمت شرکارفتندفروختندوافرادی که خریدندرفتندخونه ساختندبدون مجوز و...اول که روی دیوارهااخطارداده بودندکه شمارابه دادگستری معرفی می کنیم و...ولی بعدبدون کوچکترین معرفی به دادگاه و..
    • مهدی از لاهیجان روستای گردشگری سوستان بزرگ IR ۱۵:۵۸ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۲
      انشالله با همین سرعت باهمت مسوولین بنیاد مسکن پیش برود، دیگه شاهد مهاجرت جوانان به شهرنخواهیم بود و می مانیم در روستای خود با آبادانی بیشتر، مشکل اینجاست مثال خودم زمین پدری دارم ۱متر هم مسکونی ندارم، واقعا دغدغه هست،درود
    • M IR ۱۷:۰۹ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۲
      چرا حاجبکنده طرح هادی نمیاد ما گرفتاریم بخدا
    • میثم IR ۲۳:۴۰ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      چرت وپرت
    • IR ۱۵:۳۶ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۵
      آقا چرا غرب گیلان بازبینی طرح هادی بررسی نمی کنید.کلافه شدیم زمین مسکونی ما اشتباها شده کابری کارگاهی الان هم می گن طرح بازبینی بیاد.....شما کلا شرق گیلان اعلام می کنید
    • همشهری IR ۲۰:۴۷ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۴
      سلام واحترام روستای خاجان جاده رشت به انزلی چرا بعداز حدود دوازده سال طرح هادی اجرا نمی شود .بنیاد مسکن اعلام می دارد که دوباره باید بازنگری شود .حالا سوال اینجاست مگر طرح هادی یک روستا دوبار بازنگری خواهد شد .وقرار بود که تیر ماه به مرحله اجرا و بهر برداری شود .مسولین محترم لطفا اقدام نمایید .

