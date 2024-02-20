به گزارش خبرگزاری مهر، دوازدهمین دوره جشنواره کتابخوانی رضوی در بخش‌های ملی، فردی و گروهی و خانوادگی برگزار شد.

قالب‌های شرکت در این جشنواره در بخش فردی شامل «خوانش بخشی از کتاب»؛ «قصه گویی»، «داستانک»، «دست سازه»، «شعرسرایی»، «کلاژ»، «نقاشی» و «پادکست» بود.

از استان فارس و در بخش فردی با موضوع «قصه گویی» لیلا خادمیان، در بخش «داستانک» صدیقه ایمانی، در بخش «دست سازه» درسا محمدی پور، در بخش «کلاژ» باران بذرافشان و در بخش «معرفی کتاب» آرنیکا یوسفی از استان فارس رتبه‌های برتر را از آن خود کردند.

دوازدهمین دوره این جشنواره با انتشار فراخوانی از ۲۵ بهمن پارسال فعالیت خود را آغاز کرده بود و دیروز دوشنبه در تهران با معرفی برترین‌ها به کار خود پایان داد.

نزدیک به شش میلیون و نیم نفر از سراسر کشور، در این جشنواره ثبت نام کردند.

جشنواره کتابخوانی رضوی چهره‌های جدید و خلاق ادبی را معرفی می‌کند و دروازه‌ای برای ورود به فعالیت‌های حرفه‌ای در حوزه کتاب است.