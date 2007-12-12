بورسیه نخبگان در پژوهشگاهها / تهیه نقشه جامع علمی کمتر از 8 ماه

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر منصور کبگانیان شب گذشته در مورد استفاده از نخبگان در تهیه نقشه جامع علمی کشور اظهار داشت: با ایجاد رشته سیاستگذاری علم و تربیت نیروی انسانی در این زمینه 80 درصد از افرادی که با سیستمهای ما در تهیه نقشه جامع علمی همکاری می کنند نخبگان و دانشجویان دکتری هستند.

معاون پژوهشی وزارت علوم با اشاره به تعیین اولویتهای علم و فناوری در نقشه جامع علمی گفت: تعیین اولویتها در نقشه از اهمیت ویژه ای برخوردار است و به طور قطع در تهیه نقشه اولویتها مشخص و تواناییها و ضعفها برای تقویت بیشتر تعیین می شوند.

وی در یک گفتگوی خبری اضافه کرد: ما در برخی رشته های خاص علوم انسانی و دینی می توانیم صادر کننده علم باشیم از این رو از حوزه های علمیه درخواست شده وارد عمل شوند.

کبگانیان تأکید کرد: در تعیین اولویتها پرداختن به رشته های علوم پایه که زیر بنای فناوری و سایر علوم هستند مد نظر قرار می گیرند.

وی درمورد زمان بندی تهیه نقشه جامع علمی گفت: زمان بندی برای اتمام نسخه اصلی نقشه از ابتدا یکسال برآورد شد و درحال حاضر کمتر از 8 ماه آینده نسخه اصلی نقشه آماده می شود.