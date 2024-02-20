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۱ اسفند ۱۴۰۲، ۱۵:۰۶

فرماندار فامنین:

جوانان منادیان انتخابات هستند

جوانان منادیان انتخابات هستند

همدان-فرماندار فامنین گفت:جوانان منادیان انتخابات در شهرستان هستند و لازم است از ظرفیت سمن‌ها، ورزشکاران و … در این عرصه استفاده کنیم. 

به گزارش خبرنگار مهر، سید روح‌الله حسینی صبح سه‌شنبه در ششمین جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان شهرستان فامنین که به منظور برنامه ریزی برای میلاد حضرت علی اکبر (ع) و حضور پرشور جوانان در انتخابات برگزار شد، گفت: با حضور جوانان در مسائل مختلف شهرستان موفق می‌شویم و مقام معظم رهبری توصیه‌های موکدی بر استفاده از جوانان در امور مختلف دارند و نمونه‌ای از مدیریت جوانان را می‌توان در دفاع مقدس بیان کرد که میانگین سنی فرماندهان بین ۲۰ تا ۲۵ سال بوده است.

وی ادامه داد: فلسفه حضور ما خدمت به مردم است و مبادا لحظه‌ای تردید ایجاد شود و ذره‌ای غیر از اخلاص در وجود ما باشد.

فرماندار فامنین تصریح کرد: اصل و رکن خدمت به مردم به ویژه جوانان را به عنوان اولویت در همه امور قرار دهید.

حسینی با بیان اینکه دشمنان می‌خواهند امید و انگیزه را از مردم بگیرند، خاطرنشان کرد: با برگزاری برنامه‌های خوب به ویژه در روستاها می‌توانیم امیدبخشی را در جامعه افزایش دهیم.

وی اضافه کرد: در این ایام از معرفی الگوهای موفق غفلت نکنید، یک بخش از این افراد می‌توانند جوانان باشند و یک نمونه دیگر شهدای شهرستان هستند زیرا انس با شهدا جامعه را به سمت پیشرفت و رستگاری پیش می‌برد.

فرماندار فامنین اظهار داشت: ۵۰ درصد جوانان شهرستان را بانوان تشکیل می‌دهند و باید برنامه ریزی خوبی برای آنها نیز داشت.

حسینی عنوان کرد: در حوزه فرزندآوری و ازدواج باید برنامه‌های مناسبی در سطح شهرستان انجام شود.

فرماندار فامنین با یادآوری این نکته که یکی از اقشار اصلی در انتخابات جوانان هستند، گفت: جوانان منادیان انتخابات در شهرستان هستند و لازم است از ظرفیت سمن‌ها، ورزشکاران و … در این عرصه استفاده کنیم.

کد مطلب 6032794

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