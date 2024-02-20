به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا جلالی پیش از ظهر سه شنبه در همایش رأی اولی‌ها اظهار کرد: رأی اولی‌ها نقش مهمی در تعیین سرنوشت کشور دارند.

وی به تلاش دشمن برای مأیوس ساختن مردم در پای صندوقهای رأی اشاره کرد و افزود: دشمن همواره در طی چهل و پنج سال انقلاب ضربات سنگینی از ملت ایران دریافت کرده و مطمئناً این بار نیز تلاش‌های آنان با حضور پرشور مردم به یأس تبدیل خواهد شد.

جلالی شرکت در انتخابات را از مصادیق بارز مردم سالاری ذکر کرد و ادامه داد: دشمن جمهوریت و اسلامیت نظام را هدف گرفته لذا در این برهه حساس همه ما تکلیف سیاسی سنگینی بر دوش داریم که باید به آن عمل کنیم.

فرماندار لنگرود با بیان این مطلب که شرکت در انتخابات ضامن اقتدار نظام است، تصریح کرد: هر قدر مشارکت مردم در این عرصه بیشتر باشد به همان میزان بر مقبولیت و مشروعیت نظام افزوده خواهد شد.

جلالی انتخابات را فرصتی برای تغییر و رفع مشکلات کشور در حوزه‌های مختلف دانست و ابراز امیدواری کرد این مهم با حضور حداکثری مردم در انتخابات یازدهم اسفند محقق شود.