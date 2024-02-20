آسیه آقایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به گذر امواج از فراز کشور و وقوع ناپایداری‌هایی در سطح استان اصفهان، اظهار داشت: امروز آسمان بیشتر مناطق به صورت قسمتی ابری است و گاهی افزایش ابر و وزش باد و بارش پراکنده باران و برف پیش‌بینی می‌شود.

وی اضافه کرد: بارش‌های پراکنده را به ویژه در نیمه شمالی استان انتظار داریم و در مناطق مستعد احتمال رعدوبرق و مه‌آلودی هوا نیز وجود دارد.

به گفته کارشناس مرکز پیش‌بینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان، از فردا چهارشنبه تا پایان هفته جوی به نسبت پایدار در سطح استان حاکم خواهد شد.

آقایی با بیان اینکه دمای هوا در ۲۴ ساعت آینده تغییر محسوسی ندارد، گفت: بیشینه و کمینه دمای هوای کلان‌شهر اصفهان طی این مدت به ترتیب بین ۱۵ و یک درجه سلسیوس بالای صفر نوسان دارد.

به گفته وی، بوئین میاندشت با کمینه دمای ۶ درجه سلسیوس زیر صفر و خور و بیابانک با بیشینه دمای ۱۶ درجه سلسیوس بالای صفر به ترتیب سردترین و گرم‌ترین نقاط استان خواهند بود.