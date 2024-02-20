تعیین پنج گزینه انتخابات مجلس شورای اسلامی لیست شورای وحدت زنجان

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام مهدی بیگدلی، ظهر سهشنبه در نشست خبری شورای وحدت اظهار کرد: شورای وحدت نیروهای انقلاب اسلامی کاملاً مردمی است که از ۴۰ گروه اجتماعی، سیاسی و فرهنگی در استان و کشور تشکیل شده و دارای شورای مرکزی، هیئتهای اجرایی و هیئتهای تخصصی است.
وی با بیان اینکه شورای وحدت از ورزشکاران، فرهنگیان، بازاریان، دانشگاهیان و سایر اقشار تشکیل شده است، ابراز کرد: این شورا تشکل سیاسی اجتماعی بوده و همیشه فعال است و انتخابات یکی از کارهای مهم شورای وحدت بهشمار میرود.
رئیس شورای وحدت استان زنجان در مورد حمایت این شورا از نامزدهای نمایندگی مجلس شورای اسلامی و ارائه لیست عنوان کرد: با بررسی میدانی، مصاحبه حضوری و ارزیابی دیگاهها و سابقه افراد توانستیم از طریق اعضای شورای مرکزی و کمیتههای تخصصی در فضای کاملاً کارشناسی تعدادی از کاندیداها شناسایی شدند.
وی از شناسایی و انتخاب افراد کاردان، مؤمن و متعهد خبر داد و گفت: تلاش داریم استان را به سوی ترقی و تکامل و پیشرفت در خور توجه سوق دهیم و در همین راستا ۵ نفر از استان که همه تخصصهای لازم را دارا باشند و توانمندیهایی در حوزههایی همچون صنعت و معدن، دانش و فناوری، ایثار و فداکاری داشته باشند تا استان را متحول کنند.
بیگمحمدی با اشاره به اینکه قانون اساسی کشور پیشرفته و برگرفته از قرآن و بیانات معصومان (ع) است، یادآور شد: در اصول ۶۲ تا ۹۹ وظایف نماینده و مجلس شورای اسلامی را مورد توجه قرار داده و با توجه به این اهمیت مشورتهای زیادی شده تا تصمیم معقول و منطقی برای نامزدهای مجلس شورای اسلامی بگیریم.
وی با اشاره به اینکه استان زنجان دارای ظرفیتهای فراوانی است و میتواند در عرصههای مختلف حرفی برای گفتن داشته باشد، تصریح کرد: این پیشرفت زمانی محقق میشود که نمایندگان دارای تخصصی لازم برای استفاده و ارتقای این ظرفیتها باشند.
رئیس شورای وحدت استان زنجان نام ۵ نامزدهای نمایندگی مجلس شورای اسلامی برای لیست شورای وحدت را اعلام کرد و گفت: برای حوزه انتخابیه زنجان و طارم محمد اسماعیلی و ابوالفضل محمدی انتخاب شدند.
وی ادامه داد: برای حوزه انتخابیه ماهنشان و ایجرود امیر نظری، حوزه ابهر، خرمدره و سلطانیه سید جمال طاهری و حوزه خدابنده نیز سعید رفیعی انتخاب شدند.
بیگمحمدی در مورد لزوم فعال بودن احزاب و تشکلها در همه ایام سال و بسنده نکردن آن به تبلیغات انتخاباتی خاطرنشان کرد: برخی از احزاب در مسائل سیاسی و اجتماعی استان چندان نتوانستند به وظایف خود عمل کنند و زمان انتخابات ایجاب میکند که فعالیتها قوت بگیرد اما این شورا در همه طول سال مطالبهگری از طرف مردم نسبت به مسؤولان را در دستور کار دارد.
وی در مورد حمایتهای مادی و معنوی از نامزدهای انتخابات بیان کرد: در این شورا چون از جایی ارتزاق نمیشویم نمیتوانیم به لحاظ مادی از نامزدها حمایت کنیم.
رئیس شورای وحدت استان زنجان با اشاره به اینکه برای مجلس خبرگان رهبری دو نفر از استان مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفتند، گفت: جامعه مدرسین و جامعه روحانیت اسماعیل نوری را مورد حمایت قرار دادند.
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