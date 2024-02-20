انتخابات پُرشور نشانگر تراز بالای نظام جمهوری اسلامی ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، حسن بهرام‌نیا استاندار ایلام ظهر روز سه‌شنبه در نشست تبیینی ستاد انتخابات استان با فرهنگیان، گفت: معلمان تربیت‌کننده نسلی هستند که آینده این کشور در دست آنهاست.

وی با بیان اینکه بزرگترین سرمایه هر کشور «نیروی انسانی» است، افزود: محل پرورش این سرمایه انسانی، مدارس و توسط معلمان صورت می‌گیرد.

استاندار ایلام با اشاره به جایگاه والای معلمان در جامعه، بیان داشت: معلمی شغل انبیاست. این قشر افتخار کنند که تربیت‌کننده نسلی توانمند و نخبه هستند.

بهرام‌نیا عنوان کرد: در طول بیش از چهار دهه پس از وقوع انقلاب اسلامی، علی‌رغم تحریم‌ها، جنگ‌ها، تهدیدها و مشکلات داخلی، به فضل خدا هر روز در حال پیشرفت و ارتقا هستیم.

وی به مقایسه نظام اسلامی و دوران طاغوت پرداخت و با اشاره به جشن‌های ۲۵۰۰ ساله‌ی نظام شاهنشاهی، گفت: یکی از مصادیق ظلم، جور و شکاف طبقاتی حاکمیت بر مردم، برگزاری جشن‌های ۲۵۰۰ ساله‌ی حکومت شاهنشاهی بود که که ۷۰ کشور دنیا به این جشن دعوت بودند که درآمد ارزی حاصل از فروش نفت صرف برگزاری این جشن‌ها می‌شد در حالی‌که مردم از درآمدهای ملی بی‌نصیب بودند.

استاندار ایلام عنوان کرد: انقلاب اسلامی ایران، رنگ کاپیتالاسیون را از چهره ملت پاک کرد. قبل از انقلاب ۵ درصد تولیدات دفاعی در داخل کشور تولید می‌شد اما اکنون به ۹۰ درصد رسیده است.

بهرام‌نیا خاطرنشان کرد: در زمینه ارتقا دانش هسته‌ای در ردیف ۵ و در حوزه هوا و فضا جزو ۱۰ کشور برتر دنیا هستیم.

وی اضافه کرد: به لطف خدا و به برکت این مردم دلداده و ایثارگر در همه حوزه علمی، فرهنگی، اقتصادی و فنی در حال پیشرفت و ارتقا هستیم.

وی با اشاره به حربه‌های پی در پی جبهه استکبار برای مقابله با نظام اسلامی، یادآورشد: جنگ ادراکی و شناختی حربه جدید جبهه استکبار برای مقابله با نظام اسلامی است.

نماینده عالی دولت در استان ایلام، ادامه داد: انتخابات باشکوه و پُرشور تراز نظام جمهوری اسلامی را در دنیا نشان دهد طی چهار دهه پس از انقلاب و امروز، همه تلاش دشمن درصدد کاهش مشارکت مردم در انتخابات است.

وی با بیان اینکه استان ایلام در انتخابات ادوار همواره جزو استان‌های برتر کشور بوده است، افزود: برتر بودن ایلام از حیث مشارکت بالا در انتخابات بار دیگر تکرار می‌شود.

استاندار ایلام اضافه کرد: حضور حداکثری مردم در انتخابات به‌منزله مردم‌سالاری دینی و اقتدار ملی است‌.