هدف مدیریت آذربایجان شرقی حمایت از تولید است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد کلامی در در جلسه بررسی مشکلات کسب و کار افزود: هدف و رسالت اصلی مدیریت استان، حمایت از تولید و رفع مشکلات واحدهای تولیدی در راستای رونق تولید و تکمیل زنجیره ارزش است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان شرقی با تاکید بر اینکه تسهیلات تولید، باید در این امر هزینه شود افزود: بعضاً مواردی پیش می‌آید که عده‌ای می‌خواهند از منابع بانکی به بهانه تولید در جاهای دیگر استفاده کنند، دستگاه‌های اقتصادی و نظارتی باید به این موضوع حساس باشند.

کلامی ادامه داد: برای رفع مشکلات تولید ستاد تسهیل و رفع موانع پیش بینی کرده که در آن مسائل تولید مانند بیمه، بانکی و … مورد بررسی قرار گرفته و تصمیمات لازم اتخاد می‌شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان شرقی تاکید کرد: رسالت ستاد تسهیل و رفع موانع استان، رفع مشکلات حوزه تولید و بازگشت واحدهای نیمه راکد و راکد به چرخه تولید است.