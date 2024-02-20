۲۰۰۰ نفر عوامل اجرایی در انتخابات شهرستان دشتی مشارکت دارند

به گزارش خبرنگار مهر، علی بحرانی ظهر سه شنبه در نشست با مجریان برگزاری انتخابات در شهرستان دشتی از حضور پرشور مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن تقدیر کرد و اظهار داشت: مردم علی رغم همه مشکلات ولی همچنان پای نظام و انقلاب ایستادند و باز هم وفاداری خود را در اسفند ماه و حضور پرشور در پای صندوق‌های رأی نشان خواهند داد.

فرماندار دشتی افزود: زمینه حضور پرشور مردم در پای صندوق‌های رأی فراهم است و تمامی تمهیدات در این خصوص اتخاذ شده است.

بحرانی با بیان اینکه دوره‌های آموزشی ویژه مجریان برگزاری انتخابات در حال برگزاری است، ادامه داد: انتخابات در نظام اسلامی امری مهم و خطیر است، این انتخابات توسط دولت پشتیبانی می‌شود ولی اجرا، نظارت و بازرسی توسط مردم صورت می‌گیرد و این از افتخارات نظام است و در هیچ کشوری سراغ نداریم که برگزاری انتخابات امری مردمی باشد.

وی بیان کرد: در انتخابات تلاش داریم چهار مؤلفه رقابت، امنیت، سلامت و مشارکت که از منویات مقام معظم رهبری است محقق شود.

بحرانی تصریح کرد: انتخابات ما برای دشمن مهم است و تلاش دارد این انتخابات را کمرنگ جلوه دهد.

وی اضافه کرد: امروز جبهه مقاومت آمریکا و اسرائیل را زمینه گیر کرده است که همه آنها به برکت انقلاب اسلامی و الگو گیری آنها از ایران است.

بحرانی اضافه کرد: آنها تلاش دارند ایران را منزوی کنند ولی تاکنون موفق نبوده‌اند و از همه ابزارها در جهت تضعیف نظام استفاده کرده است.

وی خاطر نشان کرد: دشمن انتخابات و مشارکت ما را هدف قرار داده و توپخانه خود را بر روی انتخابات بسته است.

بحرانی ادامه داد: همه باید مردم را تشویق و ترغیب به حضور در پای صندوق‌های رأی کنیم چون انتخابات در مسیر توسعه کشور تأثر گذار است.

وی گفت: ما کارگزاران مورد اعتماد نظام هستیم و تلاش داریم انتخابات سالم برگزار کنیم و از هیچ نامزد انتخاباتی حق جانبداری نداریم، قانون فصل الخطاب است و همه ما باید طبق قانون عمل کنیم