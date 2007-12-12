نیمکت نشینی ام دلیل فنی ندارد/انتخاب نشدن سرمربی به تیم ملی ضرر می زند

رحمان رضایی درگفتگو با خبرنگار مهر، درخصوص دیدار تیم لیورنو با رم ضمن بیان مطلب فوق افزود: رم تیم بسیار قدرتمندی است که در فصل جاری در مسابقات خارج از خانه هم نتایج خوبی کسب کرده بود. آنها از لحاظ تاکتیکی و تکنیکی از ما بهتر بودند اما خوشبختانه موفق شدیم در این دیدار سخت به امتیازی ارزشمند دست یابیم.

وی درخصوص عملکردش در این دیدار ادامه داد: در همان دقایق کوتاه برای تقویت خط دفاع و حفظ نتیجه به عنوان مدافع آخر وارد زمین مسابقه شدم و توانستم با عملکردی مناسب در سخت ترین شرایط مانع از گلزنی بازیکنان حریف شوم.

مدافع ایرانی تیم فوتبال لیورنو ایتالیا درمورد دلیل نیمکت نشینی اش در بازی های گذشته تاکید کرد: نیمکت نشینی ام اصلا دلیل فنی ندارد زیرا مربی تیم اعتقاد زیادی به من دارد که حضورم در زمین مسابقه در دقایق پایانی و حساس دیدار با رم بیانگر اعتماد ویژه اش به عملکردم است.

وی اضافه کرد: در این مدت تنها به یک دلیل نیمکت نشین شده ام و آن هم این بوده که در پایان فصل قراردادم با لیورنو به پایان می رسد و هنوز تصمیمی برای تمدیدش نگرفته ام. به همین دلیل کادرفنی ترجیحا بازیکنانی را به میدان می فرستد که سرمایه های باشگاه هستند و در سالهای آینده هم می توانند برای تیم بازی کنند که این موضوع کاملا طبیعی است.

مدافع پیشین تیم ملی فوتبال کشورمان درمورد آینده تیمش خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی وضعیت لیورنو رضایت بخش است و اگر بتوانیم تا پایان نیم فصل نتایج قابل قبولی بدست آوریم به جمع تیم های میانی جدول اضافه خواهیم شد.

وی با اظهار تاسف از شکست سپاهان برابر اوراواردز ژاپن، تصریح کرد: سپاهان در این دیدار خیلی خوب بازی کرد اما کم تجربگی بازیکنانش باعث این شکست شد. آنها نماینده خوبی برای فوتبال ایران در این مسابقات مهم بودند و حضورشان در این رقابتها ضمن اهمیت بسیار زیاد، بازتاب های بسیار خوبی در رسانه های مختلف جهان داشت.

مدافع ایرانی تیم فوتبال لیورنو ایتالیا افزود: مطمئنا اگر مسئولان ایران نفوذ بیشتری در نهادهای مهم فوتبال جهان و آسیا داشتند، سپاهان می توانست در این مسابقات به نتایج بهتری دست یابد.

وی دراین مورد چنین توضیح داد: متاسفانه داوری این دیدار بسیار افتضاح بود و در مواردی قضاوت علنا به سود میزبان ژاپنی بود. اگر داوری منصفانه تر بود، سپاهان می توانست در این دیدار نتیجه بهتری کسب کند و تیم بازنده مسابقه نامیده نشود.

رضایی درپایان درخصوص وضعیت تیم ملی گفت: باید مسئولان امر هر چه زودتر سرمربی تیم ملی را مشخص کنند زیرا ضرر تاخیر در این انتخاب، متوجه فوتبال ملی ایران خواهد شد و می تواند آینده بدتری را برای این رشته پرطرفدار رقم بزند.