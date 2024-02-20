به گزارش خبرگزاری مهر، هادی کریمی با اعلام این خبر اظهار داشت: با توجه به فرارسیدن ایام ماه مبارک رمضان و تلاقی آن با روزهای پایانی سال و افزایش حضور شبانگاهی شهروندان در سطح شهر، شرکت مترو منطقه اصفهان نسبت به افزایش زمان فعالیت و سرویس‌دهی مترو از تاریخ پنجم اسفندماه سال جاری اقدام کرده است.

وی افزود: در همین راستا، ساعت فعالیت مترو اصفهان از پنجم اسفند در روزهای عادی از ساعت ۶ صبح تا ۱۰ شب با سرفاصله زمانی ۱۱ دقیقه و روزهای جمعه از ساعت ۹ صبح تا ۱۰ شب با سر فاصله زمانی ۱۵ دقیقه است.

مدیرعامل شرکت متروی منطقه اصفهان اضافه کرد: این اقدام که پس از افزایش تعداد ایستگاه‌های فعال مترو در روزهای جمعه از ۹ ایستگاه به ۱۶ ایستگاه اجرایی شد، گام مؤثری در راستای افزایش رضایتمندی و ارائه خدمات مطلوب، بهینه و درخور به مردم اصفهان خواهد بود.