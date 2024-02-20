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۱ اسفند ۱۴۰۲، ۱۴:۳۳

مدیرعامل شرکت مترو اصفهان:

خدمات‌دهی مترو اصفهان یک ساعت افزایش یافت

خدمات‌دهی مترو اصفهان یک ساعت افزایش یافت

اصفهان- مدیرعامل شرکت متروی منطقه اصفهان گفت: با توجه به نزدیک شدن به روزهای پایانی سال، مترو اصفهان از پنجم اسفندماه تا پایان سال تا ساعت ۲۲ به شهروندان خدمات می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر، هادی کریمی با اعلام این خبر اظهار داشت: با توجه به فرارسیدن ایام ماه مبارک رمضان و تلاقی آن با روزهای پایانی سال و افزایش حضور شبانگاهی شهروندان در سطح شهر، شرکت مترو منطقه اصفهان نسبت به افزایش زمان فعالیت و سرویس‌دهی مترو از تاریخ پنجم اسفندماه سال جاری اقدام کرده است.

وی افزود: در همین راستا، ساعت فعالیت مترو اصفهان از پنجم اسفند در روزهای عادی از ساعت ۶ صبح تا ۱۰ شب با سرفاصله زمانی ۱۱ دقیقه و روزهای جمعه از ساعت ۹ صبح تا ۱۰ شب با سر فاصله زمانی ۱۵ دقیقه است.

مدیرعامل شرکت متروی منطقه اصفهان اضافه کرد: این اقدام که پس از افزایش تعداد ایستگاه‌های فعال مترو در روزهای جمعه از ۹ ایستگاه به ۱۶ ایستگاه اجرایی شد، گام مؤثری در راستای افزایش رضایتمندی و ارائه خدمات مطلوب، بهینه و درخور به مردم اصفهان خواهد بود.

کد مطلب 6032872

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    نظرات

    • ایران IR ۲۳:۴۴ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۱
      2 0
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      ایکاش هرروز تو این مملکت انتخابات باشه
      • من IR ۰۷:۴۶ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
        0 0
        ربطی به انتخابات نداشت قبل از نوروز ساعت کاری رو افزایش دادن چون هم هوا بهتر میشه هم اینکه مردم خرید سال جدید دارن
    • amir IR ۱۹:۴۹ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۲
      0 0
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      اصل شبه که چون شما بابودن مردم درشب دربیرون جهت تفریح مخالفیت زیادش نمیکنید باید تا۱۲ شب باشه
    • تارا IR ۰۰:۴۴ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      0 0
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      خیلی هم عالی

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