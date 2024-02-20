به گزارش خبرنگار مهر، احمد وحیدی امروز سهشنبه در گفتوگو با رسانهها، اظهار داشت: پروژه راهآهن دورود - خرمآباد از مطالبات مهم مردم بوده و بخشی از کار آن انجام شده است.
وی با اشاره به اینکه توفیقی حاصل شد که در خدمت مردم لرستان باشیم و از چند پروژه بازدید کنیم، گفت: پل روگذر یکی از مطالبات مهم مردم بوده و بار زیادی از ترافیک منطقه را رفع میکند.
وزیر کشور، ادامه داد: این پروژه از نظر سرعت بسیار خوب بوده و تقریباً در نصف زمان پیشبینیشده روبهاتمام است.
وحیدی، تصریح کرد: پیمانکار قول داده تا پایان سال این پروژه به اتمام برسد.
وی افزود: علاوه بر این، دو پروژه شهری دیگر برای رفع گرههای ترافیکی پیشبینیشده که بهنوبت رسیدگی خواهند شد.
وزیر کشور، اظهار کرد: همچنین در حاشیه بازدید از پروژه پل روگذر، گزارشی از دیگر پروژههای عمرانی نیز ارائه شد از جمله بیمارستانهای در دست احداث در استان که با تکمیل آنها هزار و ۱۰۰ تخت به دو هزار و ۵۰۰ تخت قبلی در استان اضافه میشود که ظرفیت خوبی برای استان خواهد بود.
وحیدی، گفت: این پروژههای بیمارستانی بین ۵۰ تا ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و روند پیشرفت خوبی دارند.
وی عنوان کرد: پروژههایی مانند پل روگذر خرمآباد و راهآهن باعث فعالشدن کارخانههای دیگر مانند ماشینسازی لرستان شدهاند که چند صد نفر اشتغال ایجاد کردهاند.
وزیر کشور به ساختمان از قبل مانده استانداری لرستان بهعنوان یکی دیگر از پروژههای بازدید شده اشاره کرد و ادامه داد: این پروژه به دلیل نبود اعتبارات موردنیاز تعطیل است.
وحیدی، گفت: این پروژه هم برای مردم و هم برای جابهجایی مجموعه استانداری بسیار مهم است.
وی تصریح کرد: با صحبتهایی که با استاندار لرستان انجام دادیم راهحلی برای شروع مجدد این پروژه در نظر گرفتیم.
وزیر کشور، عنوان کرد: با پیگیریهای لازم امید داریم این پروژه آغاز و در زمان مناسب به اتمام برسد.
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