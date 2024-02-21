به گزارش خبرنگار مهر، قدرت الله چتری عصر چهارشنبه در نشست تبیینی انتخابات با حضور رأی اولی‌ها در حج و زیارت استان سمنان ضمن اشاره به سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره انتخابات بیان کرد: همه انتخابات در طول تاریخ انقلاب اهمیت داشته اما در انتخابات یازدهم اسفند ماه همه ما زیر ذره بین نگاه‌های دنیا هستیم.

وی افزود: همه کسانی که علاقمند به جمهوری اسلامی هستند و حتی دشمنان انقلاب می‌خواهند ببینند که در انتخابات کشورمان چقدر افراد مشارکت می‌کنند لذا مشارکت بالا به معنای توانمندی حداکثری کشور در عرصه‌ها است.

ضرورت مشارکت بالا

سرپرست حج و زیارت استان سمنان با بیان اینکه هر جا مشارکت مدنی بالا باشد، اولیا و تصمیم گیران هم می‌توانند تصمیمات شایسته‌ای بگیرند، تاکید کرد: پشتوانه مردمی یکی از مهمترین موضوعاتی است که باید به آن توجه داشت و راهکار آن هم انتخابات است لذا امیدواریم مردم ما امسال هم در انتخابات مشارکت پرشوری داشته باشند.

چتری بیان کرد: در ماه‌های اخیر کلام عمده مسئولان استان سمنان پیرامون مشارکت در انتخابات است و این نشان می‌دهد که همه ارکان استان دست به دست هم داده‌اند تا شاهد مشارکت بالا در انتخابات باشیم.

وی با بیان اینکه همه دشمنان و همه کسانی که نسبت به پیشرفت انقلاب عناد دارند، نگاه به مشارکت مردم دارند و مشارکت حداکثری مردم آنها را مأیوس می‌سازد، افزود: باید کاری کرد که شاهد خوشحالی دشمنان نباشیم.

اهمیت تبیین

سرپرست حج و زیارت استان سمنان با بیان اینکه مجموعه حج و زیارت استان هم آمادگی کامل را دارند تا نسبت به تبیین اهمیت مشارکت بالا در انتخابات، اقدام کرده و نسبت به جامعه هدف و مخاطبان خود، برنامه‌های تبیینی داشته و دارد، گفت: نشست‌های تبیینی پیرامون انتخابات در سراسر استان در مجموعه حج و زیارت برگزار شده و تداوم نیز دارد.

چتری با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب اسلامی بر مقوله تبیین تاکید ویژه‌ای دارند، گفت: طبق فرمایش ایشان همه کسانی که تریبون دارند، می‌بایست مردم را برای مشارکت بالا، دعوت کنند.

گفتنی است در این مراسم از جمعی رأی اولی‌های استان سمنان نیز تقدیر شد.