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۲ اسفند ۱۴۰۲، ۱۹:۲۳

سرپرست حج و زیارت استان سمنان: 

مشارکت بالا توانمندی حداکثری کشور را میسر می‌سازد

مشارکت بالا توانمندی حداکثری کشور را میسر می‌سازد

سمنان- سرپرست حج و زیارت استان سمنان با بیان اینکه مشارکت بالا توانمندی حداکثری کشور را میسر می‌سازد، گفت: برنامه‌های تبیینی ویژه انتخابات در مجموعه حج و زیارت استان در حال برگزاری است.

به گزارش خبرنگار مهر، قدرت الله چتری عصر چهارشنبه در نشست تبیینی انتخابات با حضور رأی اولی‌ها در حج و زیارت استان سمنان ضمن اشاره به سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره انتخابات بیان کرد: همه انتخابات در طول تاریخ انقلاب اهمیت داشته اما در انتخابات یازدهم اسفند ماه همه ما زیر ذره بین نگاه‌های دنیا هستیم.

وی افزود: همه کسانی که علاقمند به جمهوری اسلامی هستند و حتی دشمنان انقلاب می‌خواهند ببینند که در انتخابات کشورمان چقدر افراد مشارکت می‌کنند لذا مشارکت بالا به معنای توانمندی حداکثری کشور در عرصه‌ها است.

ضرورت مشارکت بالا

سرپرست حج و زیارت استان سمنان با بیان اینکه هر جا مشارکت مدنی بالا باشد، اولیا و تصمیم گیران هم می‌توانند تصمیمات شایسته‌ای بگیرند، تاکید کرد: پشتوانه مردمی یکی از مهمترین موضوعاتی است که باید به آن توجه داشت و راهکار آن هم انتخابات است لذا امیدواریم مردم ما امسال هم در انتخابات مشارکت پرشوری داشته باشند.

چتری بیان کرد: در ماه‌های اخیر کلام عمده مسئولان استان سمنان پیرامون مشارکت در انتخابات است و این نشان می‌دهد که همه ارکان استان دست به دست هم داده‌اند تا شاهد مشارکت بالا در انتخابات باشیم.

مشارکت بالا توانمندی حداکثری کشور را میسر می‌سازد

وی با بیان اینکه همه دشمنان و همه کسانی که نسبت به پیشرفت انقلاب عناد دارند، نگاه به مشارکت مردم دارند و مشارکت حداکثری مردم آنها را مأیوس می‌سازد، افزود: باید کاری کرد که شاهد خوشحالی دشمنان نباشیم.

اهمیت تبیین

سرپرست حج و زیارت استان سمنان با بیان اینکه مجموعه حج و زیارت استان هم آمادگی کامل را دارند تا نسبت به تبیین اهمیت مشارکت بالا در انتخابات، اقدام کرده و نسبت به جامعه هدف و مخاطبان خود، برنامه‌های تبیینی داشته و دارد، گفت: نشست‌های تبیینی پیرامون انتخابات در سراسر استان در مجموعه حج و زیارت برگزار شده و تداوم نیز دارد.

چتری با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب اسلامی بر مقوله تبیین تاکید ویژه‌ای دارند، گفت: طبق فرمایش ایشان همه کسانی که تریبون دارند، می‌بایست مردم را برای مشارکت بالا، دعوت کنند.

گفتنی است در این مراسم از جمعی رأی اولی‌های استان سمنان نیز تقدیر شد.

کد مطلب 6032894

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