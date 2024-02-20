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۱ اسفند ۱۴۰۲، ۱۵:۱۶

فرماندار خواف:

میزان مشارکت خواف در انتخابات ۷۵ درصد خواهد بود

میزان مشارکت خواف در انتخابات ۷۵ درصد خواهد بود

مشهد- فرماندار خواف با اشاره به اینکه وضعیت مشارکت در این شهرستان خواف بسیار خوب است، گفت: حداقل مشارکت مانند دوره قبل حدود ۷۵ درصد خواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی عباسپور صبح سه شنبه با حضور در «استودیو انتخابات» که در مکان استانداری خراسان رضوی برگزار شد، اظهار کرد: شهرستان خواف آمادگی لازم برای برگزاری انتخابات را دارد و مقدمات لازم را برای یک انتخابات باشکوه فراهم کرده است.

فرماندار خواف خاطرنشان کرد: در مرحله پیش‌ثبت‌نام ۱۴۲ نفر ثبت‌نام اولیه داشتند. در هیأت اجرایی مرکز حوزه انتخابی خواف و رشتخوار ۵۴ نفر تأیید صلاحیت شدند که ۵۰ نفر مرد و ۴ نفر زن هستند.

وی با اشاره به اینکه صلاحیت کاندیداها براساس نظر نهایی شورای نگهبان از تعداد ۹۰ نفر ثبت‌نام قطعی، ۴۵ نفر تأیید صلاحیت شدند، افزود: ۴۲ نفر مرد و ۳ نفر زن هستند. از این تعداد ۴۱ نفر شیعه و ۴ نفر اهل تسنن هستند و برای یک کرسی رقابت می‌کنند.

عباسپور بیان کرد: از تعداد تأیید صلاحیت شدگان ۳۵ نفر رده سنی بین ۳۰ تا ۵۰ سال دارند که این موضوع نشان‌دهنده امید جوانان به آینده کشور است.

فرماندار خواف گفت: خواف مرکز حوزه انتخابیه دو شهرستان خواف و رشتخوار است. در خواف ۱۴۵ شعبه اخذ رأی داریم که ۵۳ شعبه شهری و ۹۲ شعبه روستایی است.

وی افزود: واجدان شرایط در حوزه انتخابیه ۱۴۳ هزار نفر بوده که حدود ۹۴ هزار نفر از آن‌ها در خواف هستند، ۱۳۲۰ نفر دانش‌آموز رای‌اولی و در مجموع ۵۳۰۰ نفر رای‌اولی داریم.

عباسپور با اشاره به اینکه وضعیت مشارکت در این شهرستان بسیار خوب است، افزود: حداقل مشارکت مانند دوره قبل حدود ۷۵ درصد خواهد بود.

کد مطلب 6032924

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