پیگیر رفع مشکلات تولیدکنندگان هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا قاسمیفرزاد در چهلوسومین جلسهی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان گفت: دولت مردمی و انقلابی ایران قوی و مدیریت استان همدان در روزهای انتخابات از تولید غافل نشده و همواره پیگیر رفع مشکلات و چالشهای تولیدکنندگان هستند.
وی افزود: مدیران و پرسنل دستگاههای اجرایی با حضور در پای صندوقهای رأی در یازدهم اسفندماه انسجام ملی را به نمایش میگذارند.
قاسمیفرزاد ادامه داد: در این جلسه مقرر شد بدهی بانکی یک واحد دامداری در شهر بهار و یک واحد گلخانه سبزی و صیفی امهال شود.
وی افزود: مصوب گردید پروانه فعالیت یک کارخانه تولید آسفالت به صورت موقت صادر شود و در صورت تأیید دستگاههای تخصصی پروانه دائمی به آن اعطا گردد.
استاندار همدان تصریح کرد: همچنین شرکت کنترلگاز اکباتان با مشکلات بانکی مواجه شده بود که مقرر گردید مراودات مالی آن شرکت، بدون مشکل در بانکهای استان انجام شود.
وی اضافه کرد: همچنین مصوب شد یک فقره تسهیلات بانکی از محل اعتبارات رونق تولید به مبلغ ۵ میلیارد تومان به یک واحد صنایع وابسته به بخش کشاورزی پرداخت شود.
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