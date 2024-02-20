پیگیر رفع مشکلات تولیدکنندگان هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا قاسمی‌فرزاد در چهل‌وسومین جلسه‌ی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان گفت: دولت مردمی و انقلابی ایران قوی و مدیریت استان همدان در روزهای انتخابات از تولید غافل نشده و همواره پیگیر رفع مشکلات و چالش‌های تولیدکنندگان هستند.

وی افزود: مدیران و پرسنل دستگاه‌های اجرایی با حضور در پای صندوق‌های رأی در یازدهم اسفندماه انسجام ملی را به نمایش می‌گذارند.

قاسمی‌فرزاد ادامه داد: در این جلسه مقرر شد بدهی بانکی یک واحد دامداری در شهر بهار و یک واحد گلخانه سبزی و صیفی امهال شود.

وی افزود: مصوب گردید پروانه فعالیت یک کارخانه تولید آسفالت به صورت موقت صادر شود و در صورت تأیید دستگاه‌های تخصصی پروانه دائمی به آن اعطا گردد.

استاندار همدان تصریح کرد: همچنین شرکت کنترل‌گاز اکباتان با مشکلات بانکی مواجه شده بود که مقرر گردید مراودات مالی آن شرکت، بدون مشکل در بانک‌های استان انجام شود.

وی اضافه کرد: همچنین مصوب شد یک فقره تسهیلات بانکی از محل اعتبارات رونق تولید به مبلغ ۵ میلیارد تومان به یک واحد صنایع وابسته به بخش کشاورزی پرداخت شود.