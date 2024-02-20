کاندیداها در زمان تبلیغات انتخاباتی به قانون و اخلاق پایبند باشند

به گزارش خبرنگار مهر، خشایار صنعتی ظهر سه شنبه در نشست نامزدهای انتخاباتی مجلس شورای اسلامی در سالن جلسات فرمانداری گفت: نامزدها در موعدهای مقرر با ایجاد ستاد و حضور منطقه‌ای ضمن تبلیغ با مشکلات و مطالبات انبوه مردم آشنا شوند.

وی بیان کرد: همه آنچه که برای برگزاری انتخابات نیاز است توسط هیأت‌های اجرایی و نظارت و بازرسی انجام و آموزش‌ها با حضور همه‌ی عوامل طبق برنامه مدون در حال برگزاریست.

فرماندار بوکان بر لزوم برنامه ریزی برای مشارکت حداکثری مردم در انتخابات تاکید کرد و افزود: مشارکت حداکثری مردم در انتخابات موجب اقتدار و عزت ایران اسلامی است و منافع ملی بر منافع شخصی و طایفه‌ای اولویت دارد و باید این موضوع همواره مورد توجه نامزدها و طرفداران آنها باشد.

وی در ادامه افزود: حفظ امنیت و آرامش عمومی در شرایط انتخابات ضروری است و تبلیغات نامزدها باید طبق شیوه نامه انتخابات انجام گیرد و باید قانون در این خصوص توسط نامزدها به صورت کامل رعایت شود و نامزدهای محترم در وعده‌هایی که می‌دهند دقت کنند.

صنعتی افزود: وقتی اکثریت مردم در انتخابات شرکت می‌کنند و رأی خود را به صندوق می‌اندازند در سرنوشت خود مشارکتی فعال خواهند داشت و این مهم با افزایش ظرفیت و بیان صریح مطالبات محقق خواهد شد.

۱۱ اسفند امسال انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری همزمان با سراسر کشور در ۱۷۲ شعبه اخذ رای حوزه انتخابیه بوکان برگزار می شود.