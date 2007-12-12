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۲۱ آذر ۱۳۸۶، ۱۱:۴۳

گام‌های تند اسکندری دربرابر سوالات گوناگون نمایندگان افکار عمومی!

گام‌های تند اسکندری دربرابر سوالات گوناگون نمایندگان افکار عمومی!

محمد رضا اسکندری وزیر جهاد کشاورزی که برای پاسخگویی به سئوال مجید ناصری نژاد نماینده شادگان به جلسه علنی مجلس شورای اسلامی آمده بود، حاضر به پاسخگویی به سئوالات خبرنگاران نشد و به سرعت جمع آنها را ترک کرد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر ، اسکندری که از راهروی مجلس قصد داشت وارد صحن علنی نهاد قانونگذار شود ، هنگامی که خود را در حلقه خبرنگاران دید، گام های بلندتر و تندتر برداشت تا سریعتر از میان آنها عبور کند و بدون توجه به سئوالات مکرری که خبرنگاران مطرح می کردند، وارد صحن علنی مجلس شورای اسلامی شد.

در حالی که پیش از این خبرنگاران اسکندری را از وزرای همیشه حاضر به اطلاع رسانی و خوش برخورد با اصحاب رسانه می خوانند، این بار نیز او را مورد خطاب قرار دادند و از او درباره طرح استیضاح وی توسط برخی نمایندگان ملت و تجمع اعتراض آمیز روز گذشته تولید کنندگان و کارکنان کارخانجات تولیدی کودهای شیمیایی  سئوال کردند که هیچ یک از این سئوالات پاسخی دریافت  نکردند.

کد مطلب 603300

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