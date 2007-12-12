به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر ، اسکندری که از راهروی مجلس قصد داشت وارد صحن علنی نهاد قانونگذار شود ، هنگامی که خود را در حلقه خبرنگاران دید، گام های بلندتر و تندتر برداشت تا سریعتر از میان آنها عبور کند و بدون توجه به سئوالات مکرری که خبرنگاران مطرح می کردند، وارد صحن علنی مجلس شورای اسلامی شد.

در حالی که پیش از این خبرنگاران اسکندری را از وزرای همیشه حاضر به اطلاع رسانی و خوش برخورد با اصحاب رسانه می خوانند، این بار نیز او را مورد خطاب قرار دادند و از او درباره طرح استیضاح وی توسط برخی نمایندگان ملت و تجمع اعتراض آمیز روز گذشته تولید کنندگان و کارکنان کارخانجات تولیدی کودهای شیمیایی سئوال کردند که هیچ یک از این سئوالات پاسخی دریافت نکردند.