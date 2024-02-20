به گزارش خبرگزاری مهر، کاظم ناظری از اجرای پروژه تعریض آزادراه تهران- کرج- قزوین محدوده مهر ویلا حد فاصل پل آیت‌الله هاشمی تا پل مهرشهر خبر داد و گفت: اجرای این پروژه از اواخر فروردین سال جاری آغاز شده است و به مدت ۱۸ ماه ادامه دارد.

وی با اشاره به اینکه طول این پروژه ۴.۵ کیلومتر است، مطرح کرد: این پروژه با اعتباری بالغ بر ۶۷ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان در حال اجرا بوده و اکنون ۴۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

رئیس اداره نگهداری ابنیه فنی راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان البرز بیان کرد: این اداره‌کل از تمام توان خود برای خدمت‌رسانی به مردم استفاده می‌کند لذا از مردم تقاضا داریم برای اجرای بهتر پروژه‌های تعریف شده صبر و شکیبایی لازم را داشته باشند.