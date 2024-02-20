مازندران بهترین استان در حوزه رسانه های تاثیر گذار است

به گزارش خبرنگار مهر، عباس محمدیان عصر چهارشنبه در حاشیه بیست و چهارمین نمایشگاه رسانه‌های ایران در جمع اصحاب رسانه مازندران از این نمایشگاه به عنوان فرصتی برای هم اندیشی و هم افزایی و کمک به جریان تراز انقلاب یاد کرد که به واسطه خبرنگاران این مسیر هموارتر خواهد شد.

وی با اشاره به احیای نمایشگاه رسانه‌های ایران پس از گذشت پنج سال افزود: در این نمایشگاه هم جریان‌های اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی امیدشان به انعکاس رویدادهای در این نمایشگاه است.

مدیرکل دفتر تبلیغات و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: به تعبیر من استان مازندران یکی از بهترین استان‌ها در حوزه رسانه‌های تأثیر گذار است که با همت و تلاش شما خبرنگاران همچون سابق می‌تواند افتخار آفرین و در آینده نیز به عنوان یک نماد و الگوی موفق در جریان هم افزایی و تراز انقلاب قرار گیرد.

محمدیان اضافه کرد: با نگاه و ظرفیتی که شما خبرنگاران دنبال می‌کنید در آینده جریان جبهه انقلاب را شکل می‌دهیم و با هم گرایی، هم افزایی و تزریق امید در این جنگ رسانه‌ای پیروز خواهیم شد.