نشست روشنگری با موضوع انتخابات در سنندج برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس عقیدتی سیاسی تیپ ۳۳ لشکر پیاده کردستان عصر سه شنبه در همایش جشن نیمه شعبان اظهار کرد: از ویژگی‌های ماه شعبان این است که در این ماه هیچ شهادتی وجود ندارد و امام حسین (ع) در این ماه متولد شده‌اند.

حجت‌الاسلام خمسه با اشاره به اینکه میلاد امام سجاد، ابوالفضل العباس و حضرت مهدی (عج) در ماه شعبان اتفاق افتاده است، افزود: اگر همه ما در هر جایی که هستیم به رسالت خود بدرستی عمل کنیم قطعاً از سربازان امام زمان خواهیم بود.

وی به انتخابات و اهمیت آن پرداخت و بیان کرد: رهبر معظم انقلاب اسلامی، انتخابات را لیله القدر خواندند و اعلام کرد: سرنوشت همه ما با رأی دادن رقم می‌خورد و اکنون وقت بیداری و بصیرت افزایی است و با جهاد تبیین یک کار جهادی بزرگ را برای انتخابات رقم بزنیم.

رئیس عقیدتی سیاسی تیپ ۳۳ لشکر پیاده کردستان عنوان کرد: رسانه‌های غربی در تلاشند تا مردم را از مشارکت پای صندوق‌های رأی باز دارند، و به مردم القا می‌کنند که انتخابات تأثیری ندارد، در حالی که اگر انتخابات اثری نداشته باشد دشمن این همه هزینه نمی‌کرد که مردم را به عدم مشارکت دعوت کند.

حجت الاسلام خمسه یادآور شد: باید پویشی ایجاد کنیم که همه اعضای خانواده‌ها تشویق شوند تا در انتخابات شرکت کنند و اعضای بنیاد ملی نوجوان در این راستا می‌توانند با ایجاد پویش‌های انتخاباتی در خانواده‌های خود زمینه حضور حداکثری را فراهم کنند.

وی اعلام کرد: اگر ما انتخاب نکنیم دیگران برای ما انتخاب خواهند کرد بنابراین باید همه ما با حضور در پای صندوق‌های رأی زمینه معرفی فرد توانمند و اصلح را فراهم کنیم.

برگزاری پاتوق گفتگوی پاسخگویی به شبهات انتخابات، تجلیل از دختران حاج قاسم، اجرای سرود دانش آموزی، مدیحه سرایی و امضای طومار حمایت از انتخابات از برنامه‌های این مراسم بود که در مجتمع فرهنگی نور سنندج برگزار شد.