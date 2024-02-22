استان: همدان

همدان حوزه انتخابیه: همدان و فامنین

همدان و شعار انتخاباتی: (توسعه اقتصادی، اشتغال و رشد تولید معیشت و سلامت)

پویش بزرگ انتخاباتی خبرگزاری مهر با عنوان «با مهر انتخاب کنیم؛ کارآمدی و شایسته گزینی» تلاش دارد با آماده کردن بستری مناسب برای معرفی داوطلبان نمایندگی دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، گامی در جهت کمک به مردم برای انتخاب اصلح و برگزاری پرشور انتخابات بردارد.

محمد شعبانی یکی از داوطلبان نمایندگی دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی است که در زیر رزومه کوتاهی از ایشان و پاسخ‌هایشان به سوالات مهر در دو بخش کشوری و استانی را می‌خوانید:

رزومه:

۱- فعالیت در حوزه بهداشت و درمان و تدریس مباحث فوریت‌های پزشکی و کمک‌های اولیه برای امدادگران عملیاتی ۲- اولین مسئول آموزش جنگ‌های شیمیایی غرب کشور ۳- معاون آموزشی تیپ تخصصی .۴- مدیر آموزش‌های تخصصی منطقه‌ای در غرب کشور ۵- رئیس اداره بازرسی استانی در بنیاد

سوالات کشوری:

* مهم‌ترین آسیب کارکردی مجلس شورای اسلامی از نگاه شما چیست؟

یکی از مهم‌ترین آسیب‌های کارکردی مجلس شورای اسلامی، می‌تواند عدم توانایی در اعمال نظارت مؤثر بر قوانین و عملکرد دولت باشد. این موضوع ممکن است به دلیل محدودیت‌های قانونی یا تداخل‌های سیاسی باشد که باعث کاستی در نقش نظارتی و نگهبانی مجلس شورای اسلامی شود. و یا اینکه نماینده خواص بودن …

*مجلس برای تقویت نقش نظارتی و تقنینی خود باید دست به چه اقداماتی بزند؟

برای تقویت نقش نظارتی و تقنینی خود، مجلس شورای اسلامی می‌تواند به اقدامات زیر اقدام کند :۱. تقویت ساختارهای کنترل و نظارت: مجلس می‌تواند ساختارهای داخلی خود را تقویت کرده و مکانیسم‌های نظارتی موثرتری برای بررسی عملکرد دولت و اجراییات قوانین ایجاد کند .۲. افزایش شفافیت و انفتاح: افزایش شفافیت در فعالیت‌ها و تصمیم‌گیری‌های مجلس، اطلاع‌رسانی مناسب به عموم مردم و انتشار عملکردها و تصمیم‌های گرفته شده می‌تواند به تقویت نقش نظارتی آن کمک کند .۳. تقویت همکاری با سایر قوا: همکاری مجلس با دیگر نهادها و سازمان‌ها مانند دیوان عدالت اداری، رسانه‌ها و سازمان‌های مدنی، می‌تواند در افزایش نقش نظارتی آن مؤثر باشد .۴. اصلاح قوانین: با بهبود قوانین مربوط به نظارت بر عملکرد دولت، افزایش قدرت تصمیم‌گیری و تنظیم‌کنندگی مجلس شورای اسلامی در حوزه‌های مختلف امکان‌پذیر خواهد بود.

*نمایندگان چرا نباید اسیر تجمل‌گرایی شوند و برای پرهیز از این آسیب، چه اقداماتی ضرورت دارد؟

نمایندگان نباید اسیر تجمل گرایی بشوند چراکه این می‌تواند منجر به از دست دادن تمرکز بر مسائل مهم و واقعی، و فراموش کردن وظایف اصلی نمایندگی شود. برای پرهیز از این آسیب، نمایندگان باید به موارد زیر توجه کنند :۱. تمرکز بر مسائل اساسی: نمایندگان باید از پیروی از مبانی و اهداف اصلی نمایندگی خود در مجلس پیروی کنند و از توجه زیاد به جزئیات غیرضروری خودداری کنند .۲. شفافیت و انفتاح: اطلاع‌رسانی صادقانه و شفاف درباره فعالیت‌ها و تصمیمات خود، به جلوگیری از تجمل گرایی و تأکید بر امور مهم کمک می‌کند .۳. حفظ استقلال و مستقل بودن: نمایندگان باید استقلال خود را حفظ کرده و از تأثیرات خارجی و فشارهای غیرضروری جلوگیری کنند تا بتوانند به بهترین شکل واجبات نمایندگی خود را انجام دهند.

*همکاری و همراهی میان مجلس و سایر قوا و دستگاه‌ها چه تأثیری می‌تواند بر پیشرفت کشور داشته باشد؟ به نظر شما مهمترین تجلی‌گاه این همراهی و همکاری چیست؟

همراهی و همکاری میان مجلس و سایر قوا و دستگاه‌ها می‌تواند به پیشرفت کشور کمک زیادی کند. این همکاری می‌تواند منجر به اتخاذ تصمیمات بهتر، افزایش شفافیت، افزایش اعتماد عمومی و اجرای بهینه‌تر سیاست‌ها و بصیرت‌ها شود. بهترین تجلی این همراهی و همکاری می‌تواند از طریق تبادل اطلاعات و دیدگاه‌ها، برنامه‌ریزی مشترک برای حل مسائل کشور، احترام به نقش و وظایف هر نهاد، و توجه به منافع عمومی باشد. این همکاری باید بر پایه احترام متقابل، شفافیت، صداقت و تعهد به منافع کشور و مردم صورت گیرد.

* مسؤولیت پذیری در قبال مردم موضوعی است که نمایندگان باید همواره به آن توجه داشته باشند. اگر نمایندگان از این مهم غافل شوند، چه پیامدهای منفی ایجاد خواهد شد؟

مسئولیت پذیری در برابر مردم یک موضوع بسیار حیاتی است که همواره نماینده‌های مجلس باید به آن توجه داشته باشند. اگر یک نماینده از این مسئولیت غافل شود، می‌تواند منجر به پیامدهای منفی زیر شود :۱. از دست دادن اعتماد عمومی: عدم توجه به مسئولیت پذیری و ارتباط مناسب با مردم می‌تواند باعث کاهش اعتماد عمومی به نماینده و سازمان مجلس شود .۲. افزایش نارضایتی مردم: عدم توجه به نیازها و مشکلات مردم و عدم انعکاس آن در فعالیت‌های نماینده می‌تواند منجر به نارضایتی و افزایش تنش‌ها در جامعه شود .۳. کاهش کارایی و تأثیرگذاری: اگر نماینده به مسئولیت پذیری خود توجه نکند، کارایی و تأثیرگذاری او در فعالیت‌های مجلس کاهش خواهد یافت .۴. افزایش فاصله میان مردم و نماینده: عدم توجه به مسئولیت پذیری می‌تواند باعث افزایش فاصله و عدم ارتباط مؤثر بین نماینده و مردم شود.بنابراین، رعایت و احترام به مسئولیت پذیری در برابر مردم برای یک نماینده بسیار حائز اهمیت است تا از پیامدهای منفی فوق جلوگیری شود.

*مردمی بودن یکی از خصیصه‌های مهم هر نماینده باید باشد. یک نماینده چگونه می‌تواند این خصیصه را تحقق بخشد بدون آنکه در ورطه عوام‌زدگی و طرح شعارهای غیر واقع‌بینانه اسیر شود؟

برای یک نماینده، حفظ خصیصه مردمی بودن بدون اینکه در ورطه عوام‌زدگی و شعارهای غیر واقع‌بینانه اسیر شود، می‌تواند از راه‌های زیر بهره برد :۱. ارتباط مستقیم با مردم: برقراری ارتباط مستقیم و فعال با مردم، گوش دادن به نیازها و مشکلات آن‌ها و انعکاس این موارد در فعالیت‌های نماینده، می‌تواند به حفظ خصیصه مردمی بودن کمک کند .۲. شفافیت و صداقت: اطلاع‌رسانی شفاف و صادق درباره اقدامات و تصمیمات خود، به جلوگیری از ورود به عوام‌زدگی و شعارهای غیر واقع‌بینانه کمک می‌کند .۳. توجه به مسائل واقعی: تمرکز بر مسائل واقعی و اصلی کشور، جلوگیری از پرداختن به مسائل سطحی و غیرضروری و حفظ تعادل در بین مطالبات مردم و وظایف نماینده است .۴. شناخت دقیق از نیازها: شناخت دقیق از نیازها و مشکلات مردم، برنامه‌ریزی منطقی و اجرای عملیاتی برای رفع آن‌ها را آسان‌تر می‌کند.

* طبق قانون اساسی یک نماینده در قبال همه مردم ایران مسؤولیت دارد. برای تحقق این اصل مهم و جلوگیری از بخشی زدگی، باید چه مواردی مد نظر قرار گیرد؟

برای تحقق اصل مسئولیت نماینده در قبال تمام مردم و جلوگیری از بخشی‌زدگی، نماینده باید به موارد زیر توجه کند :۱. شناخت دقیق از نیازها و مشکلات مردم: نماینده باید با دقت نیازها و مشکلات مردم را شناسایی کند و سعی در حل آن‌ها داشته باشد .۲. ارتباط فعال با مردم: برقراری ارتباط نزدیک و فعال با مردم، گوش دادن به نظرات و انتظارات آن‌ها و انعکاس آن در فعالیت‌های نماینده بسیار مهم است .۳. شفافیت و انفتاح: اطلاع‌رسانی شفاف و صادق درباره فعالیت‌ها و تصمیمات خود، به جلوگیری از بخشی‌زدگی و افزایش اعتماد عمومی کمک می‌کند .۴. حفظ استقلال و عدم تأثیرگذاری مخرب: نماینده باید استقلال خود را حفظ کرده و از تأثیرات منفی و ضررآور برای مردم پیشگیری کند.

سوالات استانی:

* همدان از رکوردداران کاهش جمعیت و پیری جمعیت در ایران است. طبق آخرین آمار چیزی حدود ۱۳.۵ درصد جمعیت استان همدان بالای ۶۰ سال سن دارند. از طرف دیگر آمار مهاجرت از همدان بالاست. برای حل این مسائل چه باید کرد؟

برای حل مسائل کاهش جمعیت و پیری جمعیت در استان همدان و کنترل مهاجرت از این استان، می‌توان اقدامات زیر را انجام داد :۱. ایجاد شرایط محیطی و اقتصادی موجب جذب نیروی کار جوان: ایجاد فرصت‌های شغلی، توسعه صنایع و کسب و کارها، توسعه زیرساخت‌های اقتصادی و اجتماعی می‌تواند جلوی مهاجرت افراد جوان را بگیرد .۲. ارتقا خدمات به سالمندان: ارائه خدمات بهداشتی، درمانی، اجتماعی و فرهنگی مناسب به سالمندان، می‌تواند زندگی آن‌ها را بهبود بخشیده و از جذب توجه آن‌ها به شهرها و استان‌های دیگر جلوگیری کند .۳. ارتقا زیرساخت‌ها و خدمات عمومی: بهبود زیرساخت‌های شهری و روستایی، ارائه خدمات عمومی مؤثر و باکیفیت، و توسعه فضای سبز و فرهنگی، می‌تواند باعث جلب توجه افراد به منطقه شود .۴. ترویج فرهنگ سالمندپذیری: ترویج فرهنگ احترام و محبت به سالمندان، تشویق به فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی آن‌ها، می‌تواند باعث حفظ جامعه سالم و پویا شود.

* همدان یکی از کانون‌های گردشگری ایران است. چه اقداماتی برای توسعه گردشگری همدان باید صورت داد؟

برای توسعه گردشگری در همدان، می‌توان اقدامات زیر را انجام داد :۱. توسعه زیرساخت‌های گردشگری: سرمایه گذاری در بهبود و ارتقا زیرساخت‌های گردشگری از جمله راه‌ها، هتل‌ها، رستوران‌ها، مراکز خرید و اماکن تفریحی .۲. ترویج و تبلیغات: انجام کمپین‌های تبلیغاتی مناسب در رسانه‌های مختلف، شبکه‌های اجتماعی و وب‌سایت‌های گردشگری برای معرفی جاذبه‌های گردشگری همدان .۳. ارتقا کیفیت خدمات: ارائه خدمات با کیفیت و استاندارد به گردشگران، از جمله اقامت، تغذیه، اطلاعات گردشگری و خدمات رفاهی .۴. توسعه تورهای متنوع: ارائه تورهای متنوع و جذاب به گردشگران برای بازدید از جاذبه‌های طبیعی، فرهنگی و تاریخی همدان .۵. حفاظت و احیای میراث فرهنگی: حفاظت از آثار تاریخی و فرهنگی همدان و انجام فعالیت‌های احیا و نگهداری برای حفظ این میراث‌ها.

*برای حل تنش آبی استان همدان باید چه اقداماتی صورت بگیرد؟ طبق گفته مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان همدان ،۱۰۰ تا ۱۵۰ روستا و۶ شهر استان همدان سال آینده دچار تنش آبی خواهند شد.

برای حل تنش آبی در استان همدان، اقدامات زیر می‌تواند مفید باشد :۱. بهره‌وری بیشتر از منابع آب: ارتقا سیستم‌های آبیاری، استفاده از فناوری‌های بهره‌وری آب در کشاورزی و صنعت، و جلوگیری از هدررفت آب می‌تواند به مدیریت بهینه منابع آب کمک کند .۲. مدیریت هوشمند آب: استفاده از سامانه‌های هوشمند برای نظارت بر مصرف آب، پیش‌بینی نیازها و مدیریت بهینه منابع آب .۳. حفاظت از منابع آب: حفاظت از منابع آب شیرین، جلوگیری از آلودگی و کاهش تلفات آب به وسیله اقدامات محیط‌زیستی .۴. ترویج فرهنگ صرفه‌جویی در مصرف آب: آموزش به مردم در مورد روش‌های صرفه‌جویی در مصرف آب، اهمیت حفظ منابع آب و ترویج فرهنگ محافظت از آب .۵. همکاری با سایر نهادها: همکاری با سایر دستگاه‌ها، سازمان‌ها و جامعه مدنی برای پیاده‌سازی برنامه‌های مشترک در زمینه مدیریت منابع آب و کنترل تنش‌های آبی.