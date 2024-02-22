استان: هرمزگان

هرمزگان حوزه انتخابیه: بندرعباس، قشم، ابوموسی، حاجی اباد و خمیر

شعار انتخاباتی: (مدافع عدالت اجتماعی، اقتصادی و آموزشی)

پویش بزرگ انتخاباتی خبرگزاری مهر با عنوان «با مهر انتخاب کنیم؛ کارآمدی و شایسته گزینی» تلاش دارد با آماده کردن بستری مناسب برای معرفی داوطلبان نمایندگی دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، گامی در جهت کمک به مردم برای انتخاب اصلح و برگزاری پرشور انتخابات بردارد.

شهرام حسن زاده یکی از داوطلبان نمایندگی دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی است که در زیر رزومه کوتاهی از ایشان و پاسخ‌هایشان به سوالات مهر در دو بخش کشوری و استانی را می‌خوانید:

رزومه:

- خدمتگزار محرومین و مددجویان در کمیته امداد امام خمینی (ره) استان هرمزگان، مدرس دانشگاه‌های پیام نور، آزاد، علمی و کاربردی و جهاد دانشگاهی استان، معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علمی و کاربردی

سوالات کشوری:

* مهم‌ترین آسیب کارکردی مجلس شورای اسلامی از نگاه شما چیست؟

مجلس باید مردمی باشد و قوانین به نفع مردم باشند به اعتماد مردم احترام گذاشته شود.

*مجلس برای تقویت نقش نظارتی و تقنینی خود باید دست به چه اقداماتی بزند؟

ارائه برنامه‌های کاربردی و راهبردی کارشناسانه در این خصوص

*نمایندگان چرا نباید اسیر تجمل‌گرایی شوند و برای پرهیز از این آسیب، چه اقداماتی ضرورت دارد؟

نماینده به اعتماد تک تک مردم وارد مجلس می‌شود در برابر تک تک اعتماد مردم مسئول است نماینده مدافع منافع مردم حوزه انتخابی خود هستند تجمل گرایی جایی در همراهی مردم محروم و آسیب دیده ندارد.

*همکاری و همراهی میان مجلس و سایر قوا و دستگاه‌ها چه تأثیری می‌تواند بر پیشرفت کشور داشته باشد؟ به نظر شما مهمترین تجلی‌گاه این همراهی و همکاری چیست؟

همکاری و همراهی میان مجلس و سایر قوا عامل مؤثری در جهت پیشرفت کشور است.

* مسؤولیت پذیری در قبال مردم موضوعی است که نمایندگان باید همواره به آن توجه داشته باشند. اگر نمایندگان از این مهم غافل شوند، چه پیامدهای منفی ایجاد خواهد شد؟

عدم اعتماد مردم

*مردمی بودن یکی از خصیصه‌های مهم هر نماینده باید باشد. یک نماینده چگونه می‌تواند این خصیصه را تحقق بخشد بدون آنکه در ورطه عوام‌زدگی و طرح شعارهای غیر واقع‌بینانه اسیر شود؟

پیرو عدالت اجتماعی، اقتصادی، آموزشی ساده زیست مرد علم و عمل و پیگیر منافع محرومین مردمی بودن و از جنس مردم و مدافع محرومین

* طبق قانون اساسی یک نماینده در قبال همه مردم ایران مسؤولیت دارد. برای تحقق این اصل مهم و جلوگیری از بخشی زدگی، باید چه مواردی مد نظر قرار گیرد؟

منافع ملی مقدم بر منافع بخشی است.

سوالات استانی:

* با توجه به اینکه معیشت ۶۰ درصد مردم هرمزگان به طور مستقیم یا غیر مستقیم به حوزه شیلات مربوط است، برای توسعه این بخش چه تدابیری باید اندیشیده شود؟ از طرف دیگر به نظر شما مهم‌ترین مساله حوزه شیلات در استان چیست و برای حل آن آیا برنامه‌ای دارید؟

معیشت ۶۰ درصد مردم هرمزگان از حوزه شیلات است همچنین هرمزگان قطب اقتصادی کشور است ارائه راهکارهای مناسب و استفاده آسان در بکارگیری از شیلات و استفاده هدفمند مردم استان از این حوزه و بهره مندی مردم استان از تسهیلات آسان برای ایجاد بنگاه‌های اقتصادی در حوزه شیلات

* رونق و توسعه گردشگری ساحلی در استان هرمزگان، متناسب با ظرفیت‌ها نیست. برای توسعه گردشگری ساحلی چه باید کرد؟

ارائه راهکاری هدفمند و مناسب و ایجاد بسترهای آسان و کاربردی و شناسایی معضلات و تلاش در پی رفع آن و استفاده از ابزارهای بروز در این حوزه به نفع مردم

* بسیاری از جزایر استان هرمزگان از جمله هرمز و الرکبی رونق هستند و خانواده‌ها از نظر معیشتی مشکلات جدی دارند. برای حل این موضوع چه تدبیری باید اندیشید؟

ارائه راهکارهای مناسب جهت توانمند سازی منطقه و جزایر در حوزه‌های اقتصادی گردشگری اجتماعی و معیشتی به نفع مردم