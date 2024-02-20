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۱ اسفند ۱۴۰۲، ۱۸:۱۰

استاندار هرمزگان:

هزار رای اولی در هرمزگان در انتخابات پیش‌رو مشارکت می‌کنند

هزار رای اولی در هرمزگان در انتخابات پیش‌رو مشارکت می‌کنند

بندرعباس - استاندار هرمزگان گفت: هرمزگان حدود ۴۰ هزار رای اولی دارد که می‌توانند شور آفرین انتخابات امسال باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی دوستی عصر سه شنبه در حاشیه همایش رای اولی ها اظهار داشت: امروز همایش رای اولی ها در بندرعباس برگزار شد، این استان حدود ۴۰ هزار رای اولی دارد که می‌توانند شور آفرین انتخابات امسال باشند.

وی افزود: این نوجوانان با شور و شوقی که دارند پتانسیل دارند به عنوان موتور حرکت انتخابات باشند، در این مراسم انتخابات نمادین هم برگزار شد و رای اولی ها با شیوه رای دادن هم آشنا شدند.

استاندار هرمزگان گفت: حضور رای اولی ها و حضور سایر آحاد مردم در انتخابات بسیار مهم است این حضور به اندازه ای مهم است که همه جبهه کفر و دشمنان نظام و انقلاب جمع شده‌اند و برای ضربه زدن به مردم و انقلاب متحد شده‌اند تا جلوی اراده ملت ایران بایستند.

وی تصریح کرد: حضور حداکثری مردم سبب می‌شود جلوه عینی و عملی مردم سالاری دینی ایران به رخ دشمنان کشیده شود و هیمنه دشمنان بار دیگر پس از انقلاب سال ۵۷ در هم بشکند.

نماینده عالی دولت در استان هرمزگان گفت: دانش آموزان هم مانند سایر اقشار جامعه می‌توانند در انتخابات شرکت و مهر تاییدی بر نظام مردم سالاری نظام اسلامی بزنند و با شور و شوق خود می‌توانند انتخابات را با شکوه تر کنند.

وی ادامه داد: رای اولی بودن هم تمرین حضور در عرصه سیاسی است، دانش آموزان یاد می گیرند با انتخاب‌ها و تصمیمات خود زندگی را شکل دهند و آینده خود را بسازند.

کد مطلب 6033080

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