به گزارش خبرنگار مهر، مهدی دوستی عصر سه شنبه در حاشیه همایش رای اولی ها اظهار داشت: امروز همایش رای اولی ها در بندرعباس برگزار شد، این استان حدود ۴۰ هزار رای اولی دارد که می‌توانند شور آفرین انتخابات امسال باشند.

وی افزود: این نوجوانان با شور و شوقی که دارند پتانسیل دارند به عنوان موتور حرکت انتخابات باشند، در این مراسم انتخابات نمادین هم برگزار شد و رای اولی ها با شیوه رای دادن هم آشنا شدند.

استاندار هرمزگان گفت: حضور رای اولی ها و حضور سایر آحاد مردم در انتخابات بسیار مهم است این حضور به اندازه ای مهم است که همه جبهه کفر و دشمنان نظام و انقلاب جمع شده‌اند و برای ضربه زدن به مردم و انقلاب متحد شده‌اند تا جلوی اراده ملت ایران بایستند.

وی تصریح کرد: حضور حداکثری مردم سبب می‌شود جلوه عینی و عملی مردم سالاری دینی ایران به رخ دشمنان کشیده شود و هیمنه دشمنان بار دیگر پس از انقلاب سال ۵۷ در هم بشکند.

نماینده عالی دولت در استان هرمزگان گفت: دانش آموزان هم مانند سایر اقشار جامعه می‌توانند در انتخابات شرکت و مهر تاییدی بر نظام مردم سالاری نظام اسلامی بزنند و با شور و شوق خود می‌توانند انتخابات را با شکوه تر کنند.

وی ادامه داد: رای اولی بودن هم تمرین حضور در عرصه سیاسی است، دانش آموزان یاد می گیرند با انتخاب‌ها و تصمیمات خود زندگی را شکل دهند و آینده خود را بسازند.