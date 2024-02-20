به گزارش خبرگزاری مهر، سردار جهانبخش کرمی در اولین جشنواره اعطای نشان اقتصاد مقاومتی استان زنجان، گفت: امروز به برکت وجود انقلاب، مردان بزرگ و جوانان شاهد قدرت هوایی، موشکی و پهبادی کشورمان هستیم. این موفقیت‌ها حاصل تلاش‌های شبانه‌روزی شهدای گرانقدری مانند شهید شهریاری، شهید تهرانی‌مقدم و شهید فخری‌زاده است که هریک به نوبه خود خدمات بزرگی برای انقلاب انجام دادند.

وی با بیان اینکه در جنگ هشت ساله شاهد پیروزی‌هایی بودیم که به برکت جوانان خلق شد، ادامه داد: در دوران جنگ تحمیلی با وجود تمام کم و کاستی‌هایی که در کشور داشتیم، جوانان غیور، دلاور و با ایمان با حضور در جبهه‌های حق علیه باطل با شجاعت مثال‌زدنی خود وارد میدان شدند و پیروزی آفریدند.

فرمانده سپاه انصارالمهدی (عج) استان زنجان با توضیح اینکه در عرصه اقتصاد، مقام معظم رهبری سال‌ها است بر موضوع شکستن تحریم‌ها و شکوفایی و رشد اقتصاد کشور تاکید دارند، گفت: فرهنگ‌سازی در راستای اهداف اقتصاد مقاومتی یکی از نیازهای اصلی این حوزه است.

کرمی ادامه داد: به برکت انقلاب اسلامی، کشور دستاوردهای عظیمی در بسیاری از عرصه‌های داشته است که باید روشنگری در این راه انجام شود، زیرا این دستاوردها آن‌چنان که باید تبیین نشده است تا مردم بدانند کجا بودیم و به کجا رسیده‌ایم.

وی با اشاره به اینکه سرمایه‌گذاری در راستای اقتصاد مقاومتی و مشارکت دادن مردم در امور مختلف کشور، امری لازم و ضروری است، گفت: برای تحقق اقتصاد مقاومتی نیازمند عزم ملی و مدیریت جهادی هستیم، موضوعی که در دوران دفاع مقدس شاهد آن بودیم.

فرمانده سپاه انصارالمهدی (عج) استان زنجان بابیان اینکه مسؤولان باید کمک کنیم تا تولیدکنندگان با چالش مواجه نشوند، بیان کرد: با توجه به داشتن نیروهای خبره، به‌دست گرفتن بازار کشور و بازار جهانی ایران از موضوعات مهمی است که باید مد نظر قرار گیرد.

کرمی ادامه داد: نیروهای بسیج در صحنه‌های مختلف حضور فعال دارند و در حوزه تولید نیز کنار تولیدکنندگان هستند.

وی با یادآوری اینکه استفاده از تجربه‌ها، شرکت‌های دانش‌بنیان و ممانعت از ورود کالاهای قاچاق در کشور از موضوعاتی است که باید مورد توجه قرار گیرد، گفت: ارتقای کیفیت تولیدات داخلی، ضرورت توجه به صاحبان سرمایه و کار و تولید و همت برای شکستن تحریم‌ها نیز از دیگر موضوعاتی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

فرمانده سپاه انصارالمهدی (عج) استان زنجان با توضیح اینکه امروز دشمن در جنگ ترکیبی تلاش می‌کند مردم را از نظام و انقلاب دلسرد کند، افزود: دشمنان قصد تخریب و ناامیدی ملت در عرصه انتخابات را دارند.