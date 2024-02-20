محمدعلی زورآوند در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس آخرین نقشه‌های هواشناسی هوای استان کرمانشاه امروز (سه شنبه) نیمه ابری در بعضی ساعات ابری با وزش باد، بخصوص در نیمه غربی همراه با بارش باران، رعدوبرق و احتمالاً رگبار پراکنده تگرگ پیش بینی می‌شود.

وی افزود: تا روز پنجشنبه، به ویژه در اوایل روز و در مناطق سرد و معتدل، شرایط برای تشکیل مه فراهم است؛ که البته در غالب نقاط رقیق خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه تصریح کرد: از فردا تا روز جمعه، بارشی برای سطح استان کرمانشاه نخواهیم داشت؛ اما در روزهای شنبه و یکشنبه، با عبور موج کم رطوبت دیگری، مجدداً شاهد بارش‌های پراکنده بخصوص در نیمه شمالی استان خواهیم بود.

وی ادامه داد: متوسط دمای هوا از فردا تا پایان هفته، در استان کرمانشاه به آرامی افزایش می‌یابد.