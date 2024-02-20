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۱ اسفند ۱۴۰۲، ۱۸:۳۰

فرماندار طرقبه و شاندیز:

قرارگاه مشارکت حداکثری در راستای انتخابات تشکیل شده است

قرارگاه مشارکت حداکثری در راستای انتخابات تشکیل شده است

مشهد- فرماندار طرقبه و شاندیز گفت: قرارگاه مشارکت حداکثری بنا به دستور استاندار در جهت انتخاباتی پرشور ایجاد شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا رحیمیان ظهر سه شنبه در استودیو انتخابات استانداری با بیان اینکه در شهرستان ما ۱۰ مرد و ۳ زن با هم رقابت می‌کنند، اظهار کرد: چهره‌های شاخصی در بین کاندیداها داریم اما ۷ الی ۸ نفر رقابت اصلی را انجام می‌دهند. هرچه مردم انتخاب کنند اعلام خواهیم کرد.

فرماندار شهرستان‌های طرقبه و شاندیز بیان کرد: حوزه انتخابیه ما در سه قسمت شهرستان‌های چناران، گلبهار و طرقبه-شاندیز تعریف می‌شود. ما در طرقبه-شاندیز اقدامات خود را از ۶ ماه قبل آغاز و برنامه‌ها را تدوین کردیم، نظارت‌های اولیه در زمینه کاندیداهای احتمالی نیز انجام شده است.

وی در خصوص شعب طرقبه ۳۰ مورد بوده که ۱۶ شعبه شهری و ۱۴ شعبه روستایی است، افزود: ۲۳ شعبه ثابت و ۷ شعبه سیار داریم. در شاندیز نیز ۳۲ شعبه در نظر گرفته شده که ۱۲ شعبه شهری و ۲۰ شعبه روستایی بوده و همچنین ۶ شعبه سیار و ۲۶ شعبه ثابت است.

رحیمیان با اشاره به اینکه جمعیت سیار تعیین‌کننده انتخابات ماست، ابراز کرد: در دوره قبل تعداد آرای مأخوذه حدود ۳۵ هزار نفر بود و امسال تعداد واجدان شرایط ما ۵۸ هزار نفر است.

فرماندار طرقبه و شاندیز با اشاره به اینکه تعداد رأی اولی‌ها در شهرستان ما ۳۵۰ تا ۴۰۰ نفر هستند، گفت: پیش‌بینی می‌کنیم در روز رأی‌گیری حداقل ۷۰۰ هزار نفر به منطقه ما وارد شوند

وی گفت: قرارگاه مشارکت حداکثری بنا به دستور استاندار ایجاد شده است. رسالت و وظیفه هر حوزه و دستگاه در شهرستان طرقبه مشخص شده است و امیدواریم انتخابات پرشور در منطقه ما انجام خواهد شد.

کد مطلب 6033111

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