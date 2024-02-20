قرارگاه مشارکت حداکثری در راستای انتخابات تشکیل شده است

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا رحیمیان ظهر سه شنبه در استودیو انتخابات استانداری با بیان اینکه در شهرستان ما ۱۰ مرد و ۳ زن با هم رقابت می‌کنند، اظهار کرد: چهره‌های شاخصی در بین کاندیداها داریم اما ۷ الی ۸ نفر رقابت اصلی را انجام می‌دهند. هرچه مردم انتخاب کنند اعلام خواهیم کرد.

فرماندار شهرستان‌های طرقبه و شاندیز بیان کرد: حوزه انتخابیه ما در سه قسمت شهرستان‌های چناران، گلبهار و طرقبه-شاندیز تعریف می‌شود. ما در طرقبه-شاندیز اقدامات خود را از ۶ ماه قبل آغاز و برنامه‌ها را تدوین کردیم، نظارت‌های اولیه در زمینه کاندیداهای احتمالی نیز انجام شده است.

وی در خصوص شعب طرقبه ۳۰ مورد بوده که ۱۶ شعبه شهری و ۱۴ شعبه روستایی است، افزود: ۲۳ شعبه ثابت و ۷ شعبه سیار داریم. در شاندیز نیز ۳۲ شعبه در نظر گرفته شده که ۱۲ شعبه شهری و ۲۰ شعبه روستایی بوده و همچنین ۶ شعبه سیار و ۲۶ شعبه ثابت است.

رحیمیان با اشاره به اینکه جمعیت سیار تعیین‌کننده انتخابات ماست، ابراز کرد: در دوره قبل تعداد آرای مأخوذه حدود ۳۵ هزار نفر بود و امسال تعداد واجدان شرایط ما ۵۸ هزار نفر است.

فرماندار طرقبه و شاندیز با اشاره به اینکه تعداد رأی اولی‌ها در شهرستان ما ۳۵۰ تا ۴۰۰ نفر هستند، گفت: پیش‌بینی می‌کنیم در روز رأی‌گیری حداقل ۷۰۰ هزار نفر به منطقه ما وارد شوند

وی گفت: قرارگاه مشارکت حداکثری بنا به دستور استاندار ایجاد شده است. رسالت و وظیفه هر حوزه و دستگاه در شهرستان طرقبه مشخص شده است و امیدواریم انتخابات پرشور در منطقه ما انجام خواهد شد.