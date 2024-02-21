رضا لک زایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره بر ضرورت مشارکت مردم در انتخابات گفت: حضور مردم در نظام جمهوری اسلامی بر اساس نظریه دموکراسی لیبرال دموکراسی نیست بلکه بر اساس نظریه مردم سالاری دینی است و بر اساس این نظریه، مردم آزادی دارند و این مساله نه تنها نمایشی نیست بلکه ریشه در قرآن دارد.

عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق (ع) در قم افزود: در قرآن مساله انتخابات به صورت مستقیم مطرح نشده است اما با توجه به دعوت انبیا و عدم همراهی و پذیرش مردم به دین سبب شد همه افرادی در یک کشتی بودند به هلاکت برسند و از سوی دیگر زمانی که مردم مصر با حضرت یوسف (ع) همراه شدند همگی نجات یافتند.

لک زایی گفت: از این رو می‌توان گفت مساله انتخابات در واقع دستور خدا است و مشارکت ضعیف همه را دچار خسران خواهد کرد چرا که همه یک جامعه و در یک کشتی نشسته‌ایم بنابراین شرکت در انتخابات از دیدگاه قرآن ضروری و باید اکثریت مردم حضور داشته باشند.

وی افزود: مشارکت قوی کشور را قدرتمند و از سوی دیگر مشارکت ضعیف کشور را دچار خسران خواهد کرد.

وی ادامه داد: براساس دیدگاه قرآن سرنوشت هیچ قومی تغییر نخواهد کرد مگر اینکه خودشان خواهان تغییر باشند بنابراین تغییر سرشت با تغیر سرنوشت برابر است.

عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق (ع) در قم تصریح کرد: بر اساس نظر امام راحل در انتخابات شخصی را انتخاب کنید که متعهد به اسلام و همراه فقرا باشد به طور حتم اگر هدف اسلام باشد در راستای خدمت رسانی به مردم گام برمی دارد.

لک زایی تصریح کرد: شخص متعهد به اسلام عاقل خواهد بود و عاقل به سختی مسئولیت می‌پذیرد و در صورت پذیرش نیز با تمام وجود وظایف محوله را به سر انجام می‌رساند از این رو تخصص در انتخاب اصلح مهم است اما تعهد در اولویت است همچنین شفافیت به صورت کارشناسی شده از وظایف نماینده اصلح است.

وی ادامه داد: دشمن همواره در حال طراحی سناریو علیه نظام اسلامی است که نمونه آن را در فتنه سال ۸۸ شاهد بودیم که بلافاصله پس از آن فتنه تحریم‌های مختلف علیه کشور بکار گرفته شد از این رو باید اذعان داشت که مشارکت ضعیف، مجلس ضعیف و کشور ضعیف را به همراه خواهد داشت و به تبع آن دشمن قوی خواهد شد و باید در برابر خداوند پاسخگو بود.

عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق قم (ع) افزود: با توجه به اهمیت بالای انتخابات امسال، باید با بهره گیری از تخصص علما و مطالعه، شخص اصلح و متعهد و دارای تخصص را انتخاب کنیم.

لک زایی گفت: این مهم باید مورد توجه ویژه قرار گیرد که مردم با رأی ۹۸ درصدی به قانون اساسی لبیک گفتند و این رأی حداکثری به قدرت کشور کمک کرد و امید است امسال نیز شاهد مشارکت حداکثری مردم پای صندوق‌های رأی باشیم و توطئه‌های دشمنان را برآب کنیم.