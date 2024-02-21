استان: سیستان و بلوچستان

سیستان و بلوچستان حوزه انتخابیه: زاهدان

زاهدان شعار انتخاباتی: وحدت برای زاهدانی آباد

پویش بزرگ انتخاباتی خبرگزاری مهر با عنوان «با مهر انتخاب کنیم؛ کارآمدی و شایسته گزینی» تلاش دارد با آماده کردن بستری مناسب برای معرفی داوطلبان نمایندگی دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، گامی در جهت کمک به مردم برای انتخاب اصلح و برگزاری پرشور انتخابات بردارد.

سهراب دهمرده یکی از داوطلبان نمایندگی دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی است که در زیر روزمه کوتاهی از ایشان و پاسخ‌هایشان به سوالات مهر در دو بخش کشوری و استانی را می‌خوانید:

رزومه:

- دانش آموخته کارشناسی ارشدمدیریت ورزشی، مدرس دانشگاه، مشاورجوان اسبق مجمع فرمانداران استان سیستان وبلوچستان، جوان‌ترین نامزدریاست فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران

سوالات کشوری:

* مهم‌ترین آسیب کارکردی مجلس شورای اسلامی از نگاه شما چیست؟

*مجلس برای تقویت نقش نظارتی و تقنینی خود باید دست به چه اقداماتی بزند؟

*نمایندگان چرا نباید اسیر تجمل‌گرایی شوند و برای پرهیز از این آسیب، چه اقداماتی ضرورت دارد؟

*همکاری و همراهی میان مجلس و سایر قوا و دستگاه‌ها چه تأثیری می‌تواند بر پیشرفت کشور داشته باشد؟ به نظر شما مهمترین تجلی‌گاه این همراهی و همکاری چیست؟

*مسؤولیت پذیری در قبال مردم موضوعی است که نمایندگان باید همواره به آن توجه داشته باشند. اگر نمایندگان از این مهم غافل شوند، چه پیامدهای منفی ایجاد خواهد شد؟

*مردمی بودن یکی از خصیصه‌های مهم هر نماینده باید باشد. یک نماینده چگونه می‌تواند این خصیصه را تحقق بخشد بدون آنکه در ورطه عوام‌زدگی و طرح شعارهای غیر واقع‌بینانه اسیر شود؟

* طبق قانون اساسی یک نماینده در قبال همه مردم ایران مسؤولیت دارد. برای تحقق این اصل مهم و جلوگیری از بخشی زدگی، باید چه مواردی مد نظر قرار گیرد؟

سوالات استانی:

*برنامه شما برای کاهش فاصله شاخص‌های توسعه استان با سطح ملی چیست؟

نظارت و پیگیری طرح‌های صنعتی، معدنی و تجارت و در کنار آن کشاورزی و شیلات

*تدبیر شما برای توسعه بازارچه‌های مرزی در استان سیستان و بلوچستان چیست؟

دیپلماسی اقتصادی

*سیستان و بلوچستان یکی از خشک‌ترین استان‌های کشور است. علاوه بر این، بیش از ۳۰۰ روستای استان فاقد شبکه آبرسانی هستند. برای حل این معضل چه برنامه‌ای دارید؟

پیگیری طرح‌های آبرسانی از جمله آب رسانی از دریای عمان و تهلاب منطقه زاهدان.