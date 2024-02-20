عرصه و حریم ۳ اثر تاریخی ایلام تصویب شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد شریفی امروز یکم اسفندماه با اعلام این خبر اظهار کرد: نقشه و ضوابط عرصه و حریم سه اثر تاریخی استان ایلام شامل تپه عضیر در شهرستان مهران، قلعه میرغلام هاشمی در شهرستان درهشهر و بازنگری تپه چغا پهنک شهرستان ایوان که در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیدهاند، در شورای حرایم وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به تصویب رسید.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان ایلام اضافه کرد: محدوده حریم آثار مذکور تحت حفاظت و نظارت این ادارهکل است و هرگونه دخل و تصرف در محدوده حریم وتخلف از ضوابط حفاظتی مقرر، برابر مواد ۵۵۸ لغایت ۵۶۹ از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تعزیرات ومجازاتهای بازدارنده جرم محسوب میشود و مرتکب مشمول مجازاتهای قانونی خواهد شد.
شریفی با بیان اینکه عرصه و حریم آثار تاریخی با توجه به درجه اهمیت اثر و براساس کاوش و گمانهزنی گستره آثار تعیین میشود، یادآور شد: عرصه و حریم مصوب آثار پس از ابلاغ وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی به استاندار ایلام، ازسوی استاندار به دستگاههای خدماترسان استان ابلاغ میشود.
او با بیان اینکه آثار تاریخی بیانگر گذشته فرهنگی و زندگی گذشتگان ما است، گفت: نسلهای آینده نیز باید با پیشینه خود، تاریخ و چگونگی زندگی گذشتگان خود آشنا شوند و تنها راه این امر نگهداری از آثار تاریخی و ملی است.
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