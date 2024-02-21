آذربایجان شرقی باید استان پیشرو در حوزه اقتصادی و صنعتی باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، مالک رحمتی در کارگروه اشتغال استان، اظهار کرد: خوشبختانه توجه همه مسئولان در استان به مقوله اشتغال است و نتایج قابل تقدیری هم حاصل شده، اما با این وجود با تعداد قابل توجه بیکار در استان مواجهیم که نشان می‌دهد مسأله اشتغال کامل حل نشده است.

وی با بیان اینکه کارگروه اشتغال، مهم‌ترین و راهبردی‌ترین مرجع تصمیم‌گیری در حوزه اشتغال در استان است، گفت: نباید خودمان را با اعداد و ارقام دلخوش کنیم؛ واقعیت موجود در مراجعات مردمی بویژه در میان تحصیل‌کردگان، گویای چیز دیگری است و اگر به این موضوع توجه نکنیم با چالش جدی مواجه خواهیم شد.

استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه بهره‌وری نیروی کار در کشور ما فاصله زیادی با استانداردهای جهانی داشته و مطلوب نیست، گفت: رویکرد جدیدی که باید به آن توجه شود افزایش بهره‌وری نیروی کار از طریق آموزش، توانمندسازی، جبران خدمات حقوق و دستمزد و سیاست‌های تشویقی است تا فرد در محل کار انگیزه و احساس بالندگی و پویایی داشته باشد.

رحمتی گفت: برای افزایش بهره‌وری نیروی کار، باید شاخص‌هایی تعیین کرده و موانع و آسیب‌ها را در این راستا شناسایی و برنامه‌ریزی مدون داشته باشیم.

وی ادامه داد: نامتوازن بودن اشتغال در استان از مباحثی است که باید این کارگروه حل کند و آمار مقایسه‌ای اشتغال استان با کشور، نباید ما را از این ریزبینی غافل کند.

استاندار آذربایجان شرقی با تاکید بر جدی گرفتن ظرفیت‌های اشتغال‌زایی در استان، گفت: تکمیل زنجیره اشتغال در حوزه‌های مانند گردشگری و صنایع دستی و توانمندسازی خانواده‌های تحت پوشش نهادهای حمایتی از جمله این ظرفیت‌هاست که باید به آنها توجه شود.

وی همچنین با اشاره به این که مأموریت اصلی نظام بانکی، اشتغال‌زایی و رونق تولید است، افزود: بانک‌های دولتی و خصوصی باید در اعطای تسهیلات تبصره ۱۶ و ۱۸ نهایت همکاری را داشته باشند و اگر هر بانکی در اعطای این تسهیلات و عمل به دستورالعمل‌ها کوتاهی کند به مردم معرفی خواهند شد.

رحمتی با اشاره به مهاجرت نیروی انسانی از استان خواستار بررسی علل و عوامل این موضوع در کمیته‌ای تخصصی شد.