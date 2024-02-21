به گزارش خبرگزاری مهر، مالک رحمتی در آئین افتتاح مرکز نوآوری و رشد واحدهای فناور دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، با تاکید بر اینکه دانشگاه‌ها باید فضای لازم برای تبدیل ایده اساتید و دانشجویان به طرح را فراهم کنند، افزود: ایده‌ها باید پس از تبدیل به طرح در دانشگاه‌ها به تولید آزمایشگاهی اولیه برسند.

وی با اشاره به اهمیت استقرار شرکت‌های نوآور و فناور در دانشگاه‌های استان، اظهار کرد: این شرکت‌ها می‌توانند زمینه لازم برای تسریع در تبدیل طرح‌های اساتید و دانشجویان به تولید آزمایشگاهی را فراهم کنند.

استاندار آذربایجان شرقی نیاز جامعه کنونی را ایجاد اعتماد به نفس و خودباوری در دانشجویان به ویژه دانشجویان فنی اعلام کرد و گفت: هزینه دانشگاه‌ها در مقوله فناوری عین سرمایه گذاری است چراکه نتیجه آن در سال‌های آینده به سود دانشگاه‌ها خواهد شد.

رحمتی، با اشاره به روند تشکیل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در کشور، ادامه داد: در اوایل به علت اهمیت آموزش این وزارتخانه به عنوان وزارت علوم مطرح شد ولی با گذشت زمان و مشخص شدن اهمیت تحقیقات و فناوری در دانشگاه‌ها به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تغییر نام یافت.

وی با تاکید بر اینکه در زمینه کارآفرینی در این عرصه غفلت شده است، یادآور شد: اگر در این روند از هر کدام از این مسیرها غافل شویم، تحقق اهداف عالی دانشگاه‌ها ابتر خواهد ماند.

استاندار آذربایجان شرقی گفت: مسیر ارائه آموزش‌های خوب در کنار استفاده از ابزارهای تحقیقات و فناوری در دانشگاه‌ها باید به کارآفرینی منتج شود و دانشجویان کارآفرین می‌توانند مشکل اشتغال کشور را حل کنند.

رحمتی، افزود: مشکل بیکاری جامعه دانشگاهی در سایه توجه به مقوله فناوری و نوآوری، مهارت افزایی دانشجویان در دانشگاه‌ها و توسعه شرکت‌های دانش بنیان، از بین می‌رود.

وی اظهار کرد: راه رسیدن به اهداف عالی دانشگاه‌ها و کارآفرینی، مقاومت، استقامت، پایداری و تاب آوری است و در کارهای دانش بنیان باید فرهنگ «زود خسته نشویم» ایجاد شود تا در آینده نه چندان دور شاهد رشد معناداری در مقوله نوآوری، فناوری و کارآفرینی در جامعه باشیم.

رحمتی، با بیان اینکه کار دانشجویانی که قدم در عرصه نوآوری و فناوری گذاشته اند قابل تقدیر است، ادامه داد: ایجاد مرکز نوآوری و رشد در دانشگاه شهید مدنی تبریز فرصت خوبی برای اعضای هیأت علمی و دانشجویان این دانشگاه است تا بتوانند از این مراکز که راهگشای مشکلات کشور هستند برای تبدیل ایده‌های خود به طرح و تولید استفاده کنند.