نخستین اندرزگاه نیمه‌ آزادی در کرمان راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، معاون اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان عصر سه شنبه در مراسم افتتاح این اندرزگاه، در جمع خبرنگاران گفت: زندانیان مشمول نظام نیمه آزادی می‌توانند در ساعات معینی از روز برای انجام امور مشخصی مانند اشتغال، تحصیل، ملاقات با اعضای خانواده و سایر امور در اماکنی که از قبل مشخص شده حضور یابند و پس از اتمام ساعات مقرر، به زندان برگردند.

سیدوحید میررضایی، افزود: اعمال مجازات حبس نه تنها خود شخص زندانی را مجازات می‌کند بلکه به طور غیر مستقیم بر خانواده او نیز اعمال فشار کرده و مشکلات عدیده‌ای را در افراد تحت سرپرست وی ایجاد می‌کند.

وی با تأکید بر اینکه استفاده از چنین تخفیف‌هایی تنها باید برای مجرمانی باشد که حالت خطرناک نداشته و آزادی آن‌ها برای جامعه مضر نباشد اظهار داشت: اجرای این طرح می‌تواند آثار مثبت قابل توجهی در راستای سیاست‌های دستگاه قضائی در زمینه حبس زدایی، کاهش جمعیت کیفری و همچنین باز اجتماعی کردن مددجویان و حمایت از خانواده‌های آنان داشته باشد.