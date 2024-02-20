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۱ اسفند ۱۴۰۲، ۲۱:۱۶

رییس کل دادگستری استان بوشهر:

خدمت رسانی به مردم از اولویت‌های دستگاه قضایی استان بوشهر است

خدمت رسانی به مردم از اولویت‌های دستگاه قضایی استان بوشهر است

بوشهر- رییس کل دادگستری استان بوشهر خدمت به مردم را از اولویت‌های دستگاه قضائی دانست و گفت: باید همه همکاران قضائی و اداری موضوع تکریم ارباب رجوع را مهم دانسته و سرلوحه کار خود قرار دهند.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مهر انگیز سه شنبه شب در جمع قضات، اعضا و کارکنان مجتمع مرکزی توسعه حل اختلاف استان بوشهر، ضمن تبریک به مناسبت اعیاد شعبانیه و تقدیر از زحمات مجموعه شوراهای حل اختلاف استان گفت: صلح و سازش در جامعه اهمیت بسیار بالایی دارد که در این راستا می‌طلبد کارکنان این مجموعه تلاش بیشتری را به کار گیرند تا موجبات افزایش صلح و سازش در پرونده‌ها در استان بوشهر را فراهم آورند.

وی در ادامه خدمت رسانی به مردم را از اولویت‌های دستگاه قضائی دانست و گفت: باید همه همکاران قضائی و اداری موضوع تکریم ارباب رجوع را مهم دانسته و سرلوحه کار خود قرار دهند.

مهرانگیز با تاکید بر گسترش فرهنگ صلح و سازش و تلاش بیشتر برای برقراری مصالحه و حل و فصل اختلافات بین طرفین پرونده‌ها، افزود: در راستای کاهش ورودی پرونده‌ها و حتی کاهش جمعیت کیفری می‌توان از ظرفیت‌ها و فرصت‌های موجود در شوراهای حل اختلاف، نهادها و معتمدان استفاده کرد تا اینگونه پرونده‌ها به سرانجام برسند.

رئیس کل دادگستری استان بوشهر در پایان این مراسم از واحدهای شورای حل اختلاف بوشهر بازدید کرد و با همکاران از نزدیک دیدار و مسائل و مشکلات آنها را مورد استماع قرار داد و در همین راستا، روند کار و نحوه رسیدگی به پرونده‌ها در شعب را مورد بررسی قرار داد و توصیه‌های لازم جهت ارتقا رسیدگی‌ها و افزایش مصالحه ارائه کرد.

در این آئین عیسی نوشاد به عنوان سرپرست توسعه حل اختلاف استان بوشهر معرفی شد.

کد مطلب 6033230

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