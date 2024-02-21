خوزستان مشکلات بسیار مزمنی دارد/ مسوولان نیازمند هم افزایی هستند

‌به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید ابوالحسن حسن زاده در نشست خبری که به میزبانی خبرگزاری مهر برگزار شد، اظهار کرد: یازدهم اسفند ماه انتخابات بسیار مهم مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی را در پیش داریم. اغلب کشورها انتخابات را یک شاخصی برای ارزیابی ارتباط مردم با نظام قرار می‌دهند و این شاخص در کشور ما بیشتر باشد.

نامزد ششمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری از حوزه انتخابیه خوزستان با بیان اینکه انتخابات ۲ وجهه دارد، تصریح کرد: یک روی انتخابات حضور مردم، اعتماد مردم، امیدواری مردم، ارتباط مردم و علاقه مردم به نظام است که تمام اینها خود را در میزان مشارکت نشان می‌دهد، اگرچه اگر مشارکت در حد مطلوب نباشد به این معنا نیست که شخصی که رأی نداده نسبت به نظام مخالف است.

حجت الاسلام حسن زاده گفت: مساله دوم در انتخابات، انتخاب افراد است، مردم باید اشخاصی را که کاندید هستند، انتخاب کنند و به آنها رأی دهند؛ البته بعضی از گروه‌های سیاسی انتظارات بیشتری داشتند، اگر انتظارات آنها برآورده نشده باز هم مردم را به این وظیفه دینی، ملی و انقلابی تشویق بکنند تا حضور حداکثری باشد.

نامزد ششمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری در پاسخ به این سوال که «با وجود نارضایتی‌ها، مردم را چگونه پای صندوق‌های رأی دعوت کنیم؟» اظهار کرد: بعد از گذشت ۴۵ سال، کار یک مقدار دشوار است یعنی اینکه مردم بیش از اینکه به گفتار و شعار ما نگاه کنند به رفتار ما نگاه می‌کنند، من انقلاب را به یک خانواده تشبیه کردم شما می‌بینید انقلاب وجود دارد، سختی‌ها و دشمنی‌ها وجود دارد؛ حضرت آقا فرمودند جبهه دشمن نمی‌خواهد که ما مشارکت بالایی داشته باشیم اما در داخل مردم به رفتارمان نگاه می‌کنند و اشخاصی که مسؤولیت داشتند، مردم به آنها نگاه می‌کنند که آیا در این مسؤولیت موفق بوده‌اند یا خیر، مردم شخصی را که به آنها خدمت کند، تشخیص می‌دهند و از آن قدردانی می‌کنند.

وی اضافه کرد: اکنون کار یک مقداری برای همه ما دشوار است اما با انتخاب خوبی که مردم داشته باشند و با یک همدلی و دلسوزی که بین منتخبان مردم در خبرگان، مجلس شورای اسلامی، بین مسؤولان در استان و مسوولانی که در تهران باشند بنده خیلی امیدوار هستم که مردم آن اعتماد را داشته باشند.

نامزد ششمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری بیان کرد: مجلس خبرگان یک ویژگی دارد؛ البته در قانون اساسی فقط عنوان خبرگان آمده است و هیچ شرطی برای خبرگان ذکر نشده به همین خاطر است که در بحث خبرگان نوساناتی را مشاهده می‌کنیم.

حجت الاسلام حسن‌زاده با بیان اینکه خوزستان مشکلات بسیار مزمنی دارد، تصریح کرد: نقش خبرگان یک نقش اجرایی نیست در واقع قرار نیست کار استاندار را انجام بدهد یا با آن موازی کاری کند اما قطعاً می‌تواند کمک کند و مؤثر باشد. نمایندگان مجلس خبرگان نفوذ دارند که باید از نفوذ خود درست استفاده کنند نه اینکه به عزل و نصب‌ها ورود کنند و امیدواری بنده بسیار است که می‌توانیم از این مشکلات دست به دست یکدیگر دهیم و مشکلات سیاسی رفاهی معیشتی را کاهش دهیم.

نیازمند مسؤولان دلسوز هستیم

حجت الاسلام حسن‌زاده در پاسخ به این سوال که «باید چه کار کنیم تا حس تبعیض بین اقشار خوزستان کاهش پیدا کند و این حس تبعیض چه میزان واقعی است؟» گفت: مشکلاتی که ما داریم در تمام دنیا وجود دارد، در کشور ما نیز استان‌های مختلف مشکلاتی دارند و حتی اگر برخوردارترین استان را نگاه کنیم در آن محرومیت وجود دارد، قطعاً بخشی از این تبعیض‌ها ذهنیت‌هایی است که ما داریم اما بخش دیگرش اینگونه نیست و خوزستان از تبعیض رنج می‌برد. تبعیضی که ما در خوزستان از آن رنج می‌بریم مربوط به بخشی از خوزستان نیست.

نامزد ششمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: اینکه می‌گوئیم تبعیض، چون خوزستان یک استان بسیار برخوردار است و عمده ثروت کشور از خوزستان تأمین می‌شود، باز هم نمی‌گویم بخشی‌نگری بلکه می گویم اولویت بندی باید بشود؛ بنابراین چرا ما اولویت بندی نداریم؟ وقتی ما برنامه نداشته باشیم یا برنامه‌هایمان ناقص باشد، خدمتی که به مردم انجام می‌دهیم، مردم لذتی نمی‌برند به طور مثال برای فاضلاب چند میلیارد تومان هزینه می‌شود که یک کار اساسی است اما برای کارهایی که باید انجام شود، زمانبندی مناسب انجام دیده نمی‌شود و این بازه یک نارضایتی ایجاد می‌کند که به دلیل ضعف مدیریتی است که ما داریم.

حجت الاسلام حسن‌زاده گفت: ضعف مدیریت راه حلش این نیست که اگر تریبونی داریم از این تریبون اعتراض کنیم؛ البته ممکن است گاهی انجام آن یک ضرورت باشد که این همراهی مسؤولان و تقویت مسؤولان است و در برخی جاها نقدی که ما باید به صورت آشکار داشته باشیم؛ جمله‌ای که بنده به آن تاکید دارم و به نظرم راه‌حلی برای حل بسیاری از مشکلات استان خوزستان است، این بوده که دلسوز باشیم، مسئولان دلسوز باشند، اگر یک مسؤول و نماینده وامدار یک جناح سیاسی، طبقه و پیمانکار نباشد و آزاد باشد، می‌تواند به مردم خدمت کند اما اگر برای وابستگی‌هایی که برای خودشان ایجاد می‌کنند، نتواند آزاد باشد خدمت به مردم هم به همان اندازه مخدوش می‌شود و کاهش پیدا می‌کند.

وی در پاسخ به این سوال که «برخی نمایندگان مجلس خبرگان استان در بحث مطالبه گری به خصوص بحث آب پای کار ایستادند، اگر شما انتخاب بشوید یک عضو مؤثر و مطالبه گر خواهید بود یا یک عضو بی تفاوت نسبت به مسائل اجتماعی و اقتصادی» بیان کرد: بنده یک عضو مؤثر و مطالبه گر خواهم بود اما با راهکارهایی که خودم در نظر دارم. قطعاً راهکارهایی که به تنش در جامعه منتهی شود، جواب نمی‌دهد اما راهکارهایی دارم که به گرفتن نتیجه منتج بشود، دلسوز برای مردمی که عنوان خود را از آنها می‌گیرم، هستم. آنچه که در خبرگان است و قوانینی که می‌گذرانند، این قوانین تغییر پیدا می‌کند.

حجت الاسلام حسن‌زاده با بیان اینکه در مجلس خبرگان به تکمیل ساز و کارها نیاز داریم، تصریح کرد: ما تمام گزینش را به ۶ ماه منتهی به انتخابات متمرکز می‌کنیم که بسیاری از نخبگان از ترس اینکه در امتحان قبول نشوند، وارد نمی‌شوند و مسائل دیگری از این قبیل وجود دارد در حالی که ما می‌توانیم برای این تعریفی داشته باشیم و چهار نوبت امتحان برگزار شود تا دیگر حساسیت‌ها وجود نداشته باشد؛ مقام معظم رهبری در مناظرات سال ۸۸ فرمودند اگر این مناظره‌ها ادامه پیدا کند دیگر به صورت انفجاری خود را نشان نمی‌دهد؛ بنابراین اگر سازوکارها را کامل بکنیم، حضور نخبگان را در مجلس خبرگان بیشتر خواهیم داشت.

مسؤولان خوزستان باید هم افزایی داشته باشند

وی گفت: حضرت آقا خطاب به نمایندگان مجلس خبرگان فرمودند که «در بین جوانان بروید». بنده به صورت مستمر با دانشجو ارتباط دارم، دانشجو حرف خود را می‌زند و من هم سعی می‌کنم کلام دانشجو بدون پاسخ نماند و فضا دست خودم باشد. قطعاً ارتباط و اینکه زمان انتخابات ما بین مردم برویم و دغدغه‌های مردم را بدانیم، تلقی مردم این است که خبرگان پل ارتباطی بین مردم و رهبری هستند؛ لذا قطعاً بخش مهمی از به وجود آوردن این ارتباط و تعمیق اعتماد مردم به نظام از طریق نمایندگان مجلس خبرگان رهبری است.

نامزد ششمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری از حوزه انتخابیه خوزستان ادامه داد: قطعاً در کل کشور در این زمینه ارتباط‌ها چه با عامه مردم که زیباترین حرف‌ها را از آنها می‌شنویم و چه با جامعه نخبگانی کم بوده به طوری که باید یک ارتباط مستمری باشد، به لحاظ آنچه که با مردم ارتباط داشتم به صورت طبیعی آنچه که مطالبه دارد، ارتباطات باید بیشتر و بیشتر باشد؛ ما بتوانیم اعتمادی که آسیب را به وجود آورده هم ترمیم کنیم.

حجت الاسلام حسن‌زاده اظهار کرد: بخشی از برنامه بنده این است که بین افرادی که در خبرگان و در مجلس مسؤولیتی دارند، نماینده ولی فقیه و استاندار یک هم افزایی داشته باشیم؛ البته به شرط اینکه نماینده مجلس خبرگان و یا حتی نماینده مجلس شورای اسلامی بنا را به ورود عزل و نصب‌ها نگذارد که اگر نخواهیم وارد این مقوله بشویم قطعاً با یک سر بلندی نزد مسؤولان خواهیم رفت و مطالباتی که مطالبات مردم باشد، بیان می‌کنیم، قطعاً مسئولان هم دلشان می‌خواهد کمک کنند.

وی افزود: بنده در تمام جلسات گفته‌ام که تمام رؤسای جمهور نسبت به خوزستان دلسوز بوده‌اند اما به مدیران میانی که می‌رسد اینگونه نیست، وقتی کسی به فکر خودش نباشد در مقابل مسئولانی که علاقه دارند نسبت خوزستان خدمتی داشته باشند، سرش بلند است.

نامزد ششمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری از حوزه انتخابیه خوزستان با بیان اینکه مقام معظم رهبری از مجاری بسیار متعددی خبرها را می‌گیرند، تصریح کرد: یکی از معتبرترین مجاری، نمایندگان خبرگان هستند که می‌توانند نقش آفرینی داشته باشند اما باز هم تاکید می‌کنم اگر خبرگان بخواهند وارد کارهای اجرایی از جمله عزل و نصب‌ها بشود، دیگر حرفش برای پیگیری مشکلات مردم مسموع نخواهد بود؛ مقام معظم رهبری اخیراً فرمایشی درباره خودی و غیر خودی داشته‌اند و شاخص‌های را فرموده‌اند به آنچه که حضرت آقا فرمودند باید دلسوزی را اضافه کنیم یعنی آن شخصی را که دلسوز خوزستان است باید از تجربیاتش استفاده کرد.

وی عنوان کرد: بخشی نگری در تمام استان‌های کشور ممنوع است و قطعاً منابع نفت را ما تنها متعلق به خوزستان نمی‌دانیم و این واضح است، اما این بدان معنا نیست که ما اولویت‌ها را در نظر نگیریم قطعاً بخشی‌نگری منافاتی با رعایت اولویت‌ها ندارد، آنچه که ما در خوزستان می‌بینیم بی شک تفاوت طبقاتی فاحشی در برخی از نقاط خوزستان است، این بدان معنا نیست که بخشی نگری داشته باشیم بلکه معنای آن این است که اولویت‌ها را در نظر نگرفته‌ایم.

نامزد ششمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری در پاسخ به این سوال که «مجلس خبرگان در زمینه سیاستگذاری اقتصادی کشور چگونه می‌تواند تأثیر بگذارد؟» گفت: بحث مسوولیت‌های اجتماعی که چند سال است مطرح شده یک بحث جهانی است و مربوط به کشور ما تنها نیست و برای شرکت بخشی که تعریف شده است باید به منطقه اختصاص بدهد چرا که امکان دارد به منطقه آسیب زیست محیطی بزنند، این کار را انجام می‌دهند و منتی بر مردم ندارند و در واقع برای بخشی از مسئولیت‌های اجتماعی اعتبار گذاشتند که مسئولان نتوانستند این اعتبار را جذب کنند.