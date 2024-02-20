به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام و المسلمین محمدعلی نکونام شامگاه سه‌شنبه در مراسم اختتامیه دور اول و افتتاحیه دور جدید طرح ولایت دانشجویان دانشگاه فرهنگیان چهارمحال و بختیاری، اظهار کرد: مفهوم واقعی ولایت که جز تفکر واقعی توحید، گرایش حقیقی به خدای یکتا، تذهیب و خودسازی نیست باید در درک شود.

وی افزود: دانشجویان دانشگاه فرهنگیان برای یک رسالت عظیم آماده می‌شوند، معلمی یک رسالت نبوی است که بدون تهذیب محال است که محقق شود.

نماینده ولی‌فقیه در چهارمحال و بختیاری ادامه داد: وجود مقدس پیامبر اکرم (ص) با وجود اینکه ایشان معصوم و از گوهر عصمت الهی بهره‌مند بود، ۴۰ سال در غار حرا تهذیب و عبادت کرد، این‌ها همه برای حرفه معلمی از ضروریات است.

نکونام گفت: اگر غفلتی صورت گیرد امکان اینکه در آینده بتوانیم در این عرصه‌ها نقشی داشته باشیم وجود ندارد و آموزش هم به مباحث فسادانگیز تبدیل شود.

وی با اشاره به حدیثی از حضرت امام صادق (ع) اشاره و عنوان کرد: حضرت فرمودند: "سه چیز موجب هلاکت انسان است"، اولین آن عهدشکنی با ولایت است و در حدیث دوم می‌فرمایند"خدا لعنت کند طلا و نقره را، هیچکس این‌ها را دوست ندارد مگر اینکه از جنس آن‌ها باشد"، منظور ایشان از این کلام این است که کسی که از جنس طلا و نقره است می‌تواند دین را از بین ببرد یا اینکه اسم دین‌مداری را یدک می‌کشد اما ارزش‌های دینی را زیر پا می‌گذارد.

نماینده ولی‌فقیه در چهارمحال و بختیاری خاطرنشان کرد: وقتی از دین صحبت می‌شود منظور صرفاً نماز خواندن و روزه گرفتن نیست، یک عرصه مهم آن عرصه‌های اجتماعی شامل خدمت به مردم، خدمت به پدر و مادر، وحدت، تولید، اشتغال و… است.

نکونام به انتخابات پیش‌رو اشاره و اضافه کرد: این واقعه یکی از عرصه‌های مهم اجتماعی است که باعث قوت بخشی به جامعه می‌شود، روز یازده اسفندماه هم یوم‌الله است چراکه امت اسلام در این روز دست در دست هم دین خدا را تقویت می‌کنند، حرکتی که آغاز شده تا اسلام تقویت و شر از میدان خارج شود.