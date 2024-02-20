افتتاح هجدهمین نمایشگاه صنایع ساختمانی و لوازم جانبی آن در سنندج

به گزارش خبرنگار مهر، معاون امور بازرگانی و توسعه و تجارت اداره کل صنعت، معدن و تجارت کردستان شامگاه سه شنبه در حاشیه افتتاح هجدهمین نمایشگاه صنایع ساختمانی و لوازم جانبی آن در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: این نمایشگاه با حضور ۳۸ شرکت تولیدکننده داخلی امروز آغاز به کار کرد.

طه سمیعی با بیان اینکه برپایی چنین نمایشگاه‌هایی می‌تواند در توسعه صادرات چنین اقلامی به منطقه اقلیم کردستان عراق تأثیر بسیاری داشته باشد، اظهار کرد: این نمایشگاه از امروز سه شنبه اول اسفند ماه افتتاح و تا چهارم اسفند ماه سال جاری برپا خواهد بود و علاقه مندان به حوزه صنعت صنایع ساختمانی می‌توانند از این نمایشگاه دیدن کنند.

وی افزود: از ۳۸ واحد حاضر در این نمایشگاه ۸ واحد آن مربوط به تولیدکنندگان استان کردستان است و ۳۰ واحد دیگر از ۷ استان تهران، اصفهان، آذربایجان غربی، البرز، قزوین، آذربایجان شرقی و فارس در این نمایشگاه حضور یافته‌اند.

معاون امور بازرگانی و توسعه و تجارت اداره کل صنعت، معدن و تجارت کردستان ادامه داد: در این نمایشگاه سعی شده توانمندی واحدهای تولیدی استان به معرض نمایش گذاشته شود تا بتوان در توسعه صادرات داخلی و خارجی این محصولات گام مهمی برداشت.

سمیعی یادآور شد: علاوه بر توسعه صادرات در بحث ایجاد اشتغال نیز نمایشگاه صنایع ساختمانی می‌تواند بسیار اثرگذار باشد و شرکت‌هایی که در حوزه صنایع ساختمانی فعالیت می‌کنند، می‌توانند به صورت مستقیم با مصرف کنندگان ارتباط گرفته و این امر در کاهش قیمت‌ها اثرگذار بوده و موجب رونق این حوزه می‌شود.