سرهنگ نوذر نظری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ۴۵ مجرم در حوزه‌های مختلف این شهرستان طی یک ماه گذشته دستگیر شده‌اند.

وی با اشاره به آمار دستگیری سارقین در بین مجرمان این شهرستان، افزود: علاوه بر دستگیری ۱۳ سارق در سرپل ذهاب طی بهمن ماه امسال، ۲۴ فقره انواع سرقت نیز کشف شد.

سرپرست فرماندهی انتظامی سرپل ذهاب تصریح کرد: اعمال قانون ۱۵ هزار و ۳۲۹ دستگاه وسایل نقلیه و توقیف ۹۰ دستگاه خودرو و موتورسیکلت متخلف از دیگر اقدامات انجام شده بوده است.

نظری پلمب ۲۳ واحد صنفی متخلف، جمع آوری ۱۶ معتاد متجاهر و کشف بیش از ۷ هزار لیتر سوخت قاچاق را از دیگر اقدامات صورت گرفته برشمرد.